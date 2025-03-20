A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı mağlup etti
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.
İstanbul
A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçının devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.
9. dakikada ay-yıldızlılar öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın pasıyla topla buluşan Orkun Kökçü, ceza yayı içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi.: 1-0.
13. dakikada Kerkez'in savunmanın arkasına attığı uzun topu Szoboszlai, ceza sahası içi sol çaprazındaki Nagy'ye indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda Uğurcan Çakır sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından Kerkez'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmadan seken topu kaleci Uğurcan Çakır, yakın direk dibinden kornere gönderdi.
25. dakikada Macaristan eşitliği yakaladı. Uğurcan Çakır'ın yaptığı pas hatasıyla başlayan atakta top sağ kanattaki Bolla'ya geldi. Bu oyuncunun arka direğe kestiği meşin yuvarlağı Varga, altıpas gerisindeki Schafer'e indirdi. Macar futbolcunun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.
34. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kerkez'in ceza sahası uzak köşesine yaptığı ortada Bolla'nın yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
69. dakikada ay-yıldızlı takım yeniden öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Mert Müldür'ün pasına hareketlenen Oğuz Aydın'ın son çizgiden ceza sahası içine yaptığı ortaya arka direkte omzuyla dokunan Kerem Aktürkoğlu, topu filelerle buluşturdu: 2-1.
73. dakikada A Milli Takım farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içi sağ çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu, topu göğsüyle İrfan Can Kahveci'ye indirdi. Milli futbolcu, penaltı noktası civarından sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
88. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bolla'nın penaltı noktasının gerisine çıkardığı topa bekletmeden vuran Csoboth'un şutunda kale çizgisinin hemen önünde araya giren İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Orkun Kökçü: "A Ligi'ne yükselmek istiyoruz"
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nda orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, ikinci karşılaşmada da iyi bir sonuç alarak A Ligi'ne yükselmek istediklerini söyledi.
RAMS Park'ta oynanan milli maçın ardından basın mensuplarına mücadeleyi değerlendiren Kökçü, 3-1'lik galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktardı.
Her maça ayrı ayrı baktıklarının altını çizen 24 yaşındaki futbolcu, "Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Türkiye'de ilk kez gol attığım için de çok mutluyum. En önemlisi tabii ki iyi bir sonuçla, avantajlı bir biçimde Macaristan'a gideceğiz. Macaristan'da da iyi bir sonuç elde edip A Ligi'ne yükselmek istiyoruz." diye konuştu.
Macaristan ile oynanacak ikinci maçta sarı kart cezalısı olduğu hatırlatılan milli oyuncu, "Maç öncesinde de bunu biliyordum. Maç içinde sinirlenebiliyorum. İyi bir şey değil tabii ki, cezalı duruma düştüm. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. İkinci maçı iyi bir şekilde bitireceğimize güvenim tam." ifadelerini kullandı.
Her maçtan galip ayrılmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Orkun Kökçü, "Bizim takım çok iyi. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bunu başarabilecek oyuncu grubumuz var. Bugün de kazandık. Bu yüzden çok mutluyum. Ben taraftarımızla İstanbul'da hiç oynamamıştım. İlk kez oynadım. Güzel bir maçtı, güzel bir atmosferdi." şeklinde görüş belirtti.
Ay-yıldızlı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile formasını giydiği Portekiz ekibi Benfica'daki performansına yönelik bir soruya Orkun Kökçü, "Orada durumlar son haftalarda iyi. Skor katkısı da sağlıyoruz. Daha iyi performans sergileyerek Benfica'da sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyoruz." yanıtını verdi.
Marco Rossi: "Kötü performansımızın bedelini yediğimiz 2 golle ödedik"
Macaristan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul'da Türkiye'ye 3-1 yenilmelerini şanssızlığa bağladı.
İtalyan teknik direktör, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin kaliteli oyuncularıyla sonuca gittiğini belirten Rossi, "Futbolda her zaman önemli olan kazanmaktır. Bugün biz değil, Türkiye kazandı. Daha etkililerdi. Çok iyi oyuncuları var. Zaman ve alan verirseniz onlara karşı oynamak gerçekten çok zor. Ancak çoğunlukla sahada iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci yarının 10-12 dakikalık bölümü vardı. Bu bölümdeki kötü performansımızın bedelini yediğimiz 2 golle ödedik. Geçişler üzerinden birçok şans yarattık. Gol atabilirdik ama yapamadık. Bu futbolun bir parçası. Bazen şans sizin yanınızda olur, bazen olmaz. Bu gece de şans bizim yanımızda değildi. Tabii ki bazı hatalar oldu ama oyuncuların performansından şikayet edemem." diye konuştu.
Tecrübeli teknik adam, kendilerinin kadro derinliğine sahip olmadığını vurgulayarak, "Andras Schafer'i çıkarmak zorunda kaldım. Zsolt Nagy'nin de başı döndüğü için oyundan aldım. Schafer, Nagy, Sallai olmadığı zaman bizler Türkiye değiliz. Onlar kadar yüksek seviyede oyunculara sahip değiliz. Böyle bir kadro derinliğimiz yok. Bugün Türk Milli Takımı'nda Arda Güler ve Merih Demiral gibi oyuncular yoktu ama onların yokluğunu bir şekilde telafi edebiliyorlar. Bizim kadar sorun yaşamıyorlar. Schafer, Nagy, Sallai olmadığı zaman bizim maç kazanmamız kolay değil. Galip gelebilmek için özel bir şeyler yapmamız gerek." ifadelerini kullandı.
Macaristan'da 23 Mart Pazar günü yapılacak rövanş maçında dönüş yapabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Marco Rossi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Okulda öğrenciyken matematiğim iyiydi ama bu konularda yüzde vermeyi doğru bulmam. Macaristan'da 60 bin bizim, birkaç bin de Türk taraftarın önünde sahaya çıkacağız. Orada da atmosfer buradaki gibi olacak. O yüzden başımızı dik tutmamız gerek. Taraftarımızı gururlandırmamız için harika oynamamız, müthiş bir maç çıkarmamız gerekmiyor. Tek yapmamız gereken kazanmak. Görevimiz bu. Türkiye'ye karşı kazanmaya çalışacağız. Zor olacak, çok gol atmamız gerecek. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve kazandıktan sonra duruma bakacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.