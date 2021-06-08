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A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarını sürdürdü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Almanya'daki hazırlıklarına devam etti.

Hilmi Sever   | 08.06.2021
A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarını sürdürdü Fotoğraf: Cüneyt Karadağ / AA

Harsewinkel

Millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Şenol Güneş, idman öncesinde saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise İtalya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

A Milli Takım, Almanya kampındaki son çalışmasını yarın TSİ 10.30'da gerçekleştirecek. Ay-yıldızlı ekip, TSİ 16.00'da Paderborn Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Roma'ya hareket edecek.

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