A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarını sürdürdü
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Almanya'daki hazırlıklarına devam etti.
Harsewinkel
Millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Şenol Güneş, idman öncesinde saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise İtalya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
A Milli Takım, Almanya kampındaki son çalışmasını yarın TSİ 10.30'da gerçekleştirecek. Ay-yıldızlı ekip, TSİ 16.00'da Paderborn Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Roma'ya hareket edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.