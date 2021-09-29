Dolar
8.86
Euro
10.34
Altın
1,745.01
ETH/USDT
2,931.00
BTC/USDT
42,416.00
BIST 100
1,393.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da taksilere yönelik denetim yapılıyor. Şişli'den yayındayız
logo
Spor, Dünyadan Spor

'8 farklı sıklette dünya şampiyonu tek boksör' Pacquiao boksu bıraktı

Filipinli yıldız boksör Manny Pacquiao, aktif kariyerini noktaladığını duyurdu.

Hüseyin Burak Demirer   | 29.09.2021
'8 farklı sıklette dünya şampiyonu tek boksör' Pacquiao boksu bıraktı

Ankara

2022'de düzenlenecek Filipinler devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını açıklayan Pacquiao, bundan böyle tüm dikkatini, 2010'dan beri içinde olduğu siyasete verecek.

42 yaşındaki Pacquiao, Facebook hesabından paylaştığı videoda, kendisine yoksulluktan kurtulma fırsatı ve daha fazla hayat değiştirme cesareti veren boksu bırakmanın hayatının en zor kararı olduğunu belirterek, "Ailemden biri, kardeşim, arkadaşım olan antrenörüm Freddie Roach başta olmak üzere ailem, yakınlarım, taraftarlarım ve kariyerim boyunca beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bitiş çanını duydum. Boks sona erdi." ifadelerini kullandı.

"8 farklı sıklette dünya şampiyonu olmayı başaran tek boksör" unvanının sahibi Pacquiao, geçen ay çıktığı son maçında Kübalı Yordenis Ugas'a yenilmişti. Böylece Pacquiao kariyerini 62 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.

Bir dönem dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında gösterilen Pacquiao, doğduğu Sarangani eyaletinden 2010 ve 2013 seçimlerinde milletvekili seçilmişti. 2016'nın mayıs ayında senatoya giren Pacquiao, siyasi hayatını, iktidardaki PDP-Laban Partisi'nde sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de hastane Kovid-19 aşısı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı
İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: En yüksek risk grubunda olanlar için 2,4 milyar dolarlık Kovid-19 aşısına ihtiyaç var

Benzer haberler

'8 farklı sıklette dünya şampiyonu tek boksör' Pacquiao boksu bıraktı

'8 farklı sıklette dünya şampiyonu tek boksör' Pacquiao boksu bıraktı

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın İstanbul'da olması için görüşmeler başladı

Büyük Britanyalı boksör Joshua unvanlarını kaybetti