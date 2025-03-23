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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. hafta maçları yarın başlayacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci hafta maçları yarın başlayacak.

Mutlu Demirtaştan  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. hafta maçları yarın başlayacak

İstanbul

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasında yarın ve 25 Mart Salı günü 12 maç yapılacak.

A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde ikinci hafta maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

G Grubu

20.00 Litvanya-Finlandiya

22.45 Polonya-Malta

H Grubu

22.45 San Marino-Romanya

22.45 Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi

K Grubu

22.45 Arnavutluk-Andorra

22.45 İngiltere-Letonya

25 Mart Salı:

I Grubu

20.00 Moldova-Estonya

22.45 İsrail-Norveç

J Grubu

22.45 Kuzey Makedonya-Galler

22.45 Lihtenştayn-Kazakistan

L Grubu

22.45 Cebelitarık-Çekya

22.45 Karadağ-Faroe Adaları

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