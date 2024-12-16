2025 UEFA Süper Kupa maçı, 13 Ağustos'ta İtalya'nın Udine kentinde yapılacak
2025 UEFA Süper Kupa maçı, 13 Ağustos'ta İtalya'nın Udine kentinde oynanacak.
İstanbul
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ekibin karşı karşıya geleceği Süper Kupa müsabakasına, Friuli Stadı ev sahipliği yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.