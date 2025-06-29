2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG çeyrek finale yükseldi
ABD'nin Atlanta eyaletinde oynanan son 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 16 turu maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile ABD temsilcisi Inter Miami karşılaştı.
Ankara
İlk yarıda rakibini gol yağmuruna tutan Paris ekibi devre arasına girmeden tam 4 gol kaydetti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Goller 6. ve 39. dakikada Joao Neves, 44. dakikada topu kendi ağlarına gönderen Tomas Aviles ve 45+3. dakikada Achraf Hakimi'den geldi.
PSG, çeyrek finalde Bayern Münih-Flamengo maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.