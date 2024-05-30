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2024 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası, Hindistan'da yapılacak

Türkiye'yi organizasyonda satranç bursuyla Texas Rio Grande Valley Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyan uluslararası usta Ekin Barış Özenir temsil edecek.

Musa Samur  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
2024 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası, Hindistan'da yapılacak Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Ankara

2024 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası, 2-13 Haziran tarihlerinde Hindistan'da yapılacak.

Başkent Yeni Delhi'de açık ve kadınlar kategorilerinde düzenlenecek organizasyonda, 43 ülkeden 221 sporcu hamle yapacak.

Türkiye'yi organizasyonda Texas Rio Grande Valley Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıfta satranç bursuyla okuyan 2004 doğumlu uluslararası usta (IM) Ekin Barış Özenir temsil edecek.

Şampiyonada 14'ü büyük usta (GM) 102 ünvanlı sporcu mücadele edecek.

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