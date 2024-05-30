2024 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası, Hindistan'da yapılacak
Türkiye'yi organizasyonda satranç bursuyla Texas Rio Grande Valley Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyan uluslararası usta Ekin Barış Özenir temsil edecek.
Ankara
2024 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası, 2-13 Haziran tarihlerinde Hindistan'da yapılacak.
Başkent Yeni Delhi'de açık ve kadınlar kategorilerinde düzenlenecek organizasyonda, 43 ülkeden 221 sporcu hamle yapacak.
Türkiye'yi organizasyonda Texas Rio Grande Valley Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıfta satranç bursuyla okuyan 2004 doğumlu uluslararası usta (IM) Ekin Barış Özenir temsil edecek.
Şampiyonada 14'ü büyük usta (GM) 102 ünvanlı sporcu mücadele edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.