Dolar
18.74
Euro
19.91
Altın
1,860.11
ETH/USDT
1,252.80
BTC/USDT
16,820.00
BIST 100
5,535.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstüdağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörlüğüne getirilen Daniele Santarelli, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

2023 Dakar Rallisi'nin 4. etabı tamamlandı

2023 Dakar Rallisi'nin 4. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.

Mutlu Demirtaştan   | 04.01.2023
2023 Dakar Rallisi'nin 4. etabı tamamlandı

İstanbul

Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 4. etabı, Hail şehrindeki 425 kilometrelik parkurda yapıldı. Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 11 dakika 34 saniyelik derecesiyle Bahreyn Raid takımından Red Bull sporcusu Loeb elde etti.

Otomobil kategorisinde 8 şampiyonluğu bulunan Fransız Stephane Peterhansel (Audi), Loeb'ün 13 saniye arkasında ikinci, İspanyol Carlos Sainz (Audi) ise liderin 1 dakika 50 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Etabı, liderden 2 dakika 6 saniye sonra bitiren 4 kez Dakar Rallisi şampiyonu Katarlı Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo), genel klasman liderliğini sürdürdü.

Sanders, motosiklet genel klasmanında zirveyi bırakmadı

Motosiklet kategorisinde Monster Energy JB takımı adına yarışan Joan Barreda Bort, 4 saat 28 dakika 18 saniyeyle etap birinciliğine ulaştı.

İspanyol sürücüyü, Şilili Pablo Quintanilla ​​​​​​​(Monster Energy Honda) 16 saniye, ABD'li Skyler Howes (Husqvarna) ise 1 dakika 5 saniye geriden takip etti.

Liderden 6 dakika 7 saniye sonra yarışı tamamlayan Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull GasGas), genel klasman zirvesindeki yerini korudu.

Rallinin 5. etabı, yarın Hail şehrindeki 373 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek 2023 Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Dammam kentinde son bulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları insanlığa yapılan saldırılar
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
YÖK, fazladan üye atandığı iddialarını yalanladı
Sarıyer sahilinde denizanası yoğunluğu
İstinaf, Şebnem Korur Fincancı'nın Cumhurbaşkanına hakaret cezasını uygun buldu

Benzer haberler

2023 Dakar Rallisi'nin 4. etabı tamamlandı

2023 Dakar Rallisi'nin 4. etabı tamamlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet