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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış töreni düzenlendi

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda kapanış töreni düzenlendi.

Yunus Kaymaz   | 18.12.2022
2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış töreni düzenlendi Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Doha

28 gün süren 63 maçlık maratonun ardından Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final mücadelesi öncesinde, Lusail Stadı'nda resmi kapanış töreni gerçekleştirildi.

88 bin kişilik statta, saat 16.30'da başlayan kapanış seremonisi final mücadelesi öncesi oyuncuların ısınması ve karşılaşmanın hazırlıkları için 15 dakika sürdü.

"Farklılıklar arasında köprü kurmayı" amaçlayan seremonide, Nijerya asıllı ABD'li sanatçı Davido, "Better Together", Porto Rikolu Ozuna da FIFA'nın turnuva için hazırladığı resmi şarkıları arasında yer alan "Arhbo" ile tribünleri dolduran binlerce taraftara eğlenceli dakikalar yaşattı.

Fas asıllı Kanadalı şarkıcı Nora Fatehi de Lusail Stadı'na final heyecanını yaşamak için gelen sporseverleri eğlendiren bir başka isim oldu. Fatehi, turnuvanın resmi şarkılarından "Light The Sky"ı, Balqees, Rahma Riad ve Manal ile birlikte seslendirdi.

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