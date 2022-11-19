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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

2022 FIFA Dünya Kupası'nda sahte taraftar iddiası

2022 FIFA Dünya Kupası CEO'su Nasser Al Khater, "Bu, 30 yılı aşkın bir süreden bu yana Katar'da yaşayan bir grup insanı küçük düşürme girişimidir. İddiaların tamamen asılsız olduğunu teyit ediyoruz." dedi.

Emre Doğan   | 19.11.2022
2022 FIFA Dünya Kupası'nda sahte taraftar iddiası

Doha

Katar'ın ev sahipliğinde başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sahte taraftar iddiası futbol kamuoyunu meşgul ediyor.

İlk kez Arap dünyasında bir ülkede düzenlenecek futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda sahte taraftarların yer alacağı bir süredir konuşuluyor. Dünya Kupası'nın hazırlık sürecinde 220 milyar dolara yakın para harcadığı tahmin edilen Katar'ın, turnuvaya yeterli ilginin gösterilmemesi nedeniyle para ve bilet karşılığında Avrupa kıtası da dahil birçok ülkeden taraftar "kiraladığı" öne sürülüyor.

Kamuoyunda yer alan ve çok sayıda izlenen videolarda Pakistan vatandaşı olduğu iddia edilen taraftarların Dünya Kupası için bir süredir Katar'a geldiği ileri sürülüyor.

2022 FIFA Dünya Kupası CEO'su Nasser Al Khater, Katar Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, para ve bilet karşılığında taraftar "kiralandığına" ilişkin iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

İddiaların tamamen asılsız olduğunu belirten Al Khater, "Bu, Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma yeteneğini sorgulama girişimidir. Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği hakkını elde ettiğinden beri turnuvanın imajını bozmak için sürekli girişimler yapıldı. Bu, 30 yılı aşkın bir süreden bu yana Katar'da yaşayan bir grup insanı küçük düşürme girişimidir. Katar vatandaşlarının çoğu futbolu çok seviyor. Bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Katar ile Ekvador arasında yapılacak açılış maçıyla başlayacak turnuva için şu ana kadar 3 milyona yakın bilet satıldı.

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