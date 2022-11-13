2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Brezilya
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya Milli Takımı, şampiyona tarihinde tüm turnuvalara katılma başarısını gösteren tek takım konumunda bulunuyor.
İstanbul
Sırbistan, İsviçre ve Kamerun ile G Grubu'nda yer alan Brezilya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
Kupaya katılma mücadelesi
2016 yılından bu yana teknik direktör Tite yönetimindeki Brezilya, Güney Amerika elemelerini 45 puanla lider olarak tamamlayarak Katar'a gitme hakkını kazandı.
17 maç oynadığı elemeleri 14 galibiyet ve 3 beraberlikle tamamlayan Brezilya, grup maçlarını namağlup tamamladı. "Sambacılar", 40 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.
Öne çıkan oyuncuları
Brezilya, futbol dünyasına kazandırdığı yıldız isimlerle ön plana çıkıyor.
Daha önceki turnuvalarda Pele, Jairzinho, Zico, Garrincha, Ronaldo ve daha birçok yıldız oyuncunun forma giydiği Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası'na yıldız oyuncusu Neymar önderliğinde geliyor.
Brezilya'nın forvet hattında Real Madrid'den Vinicius Junior ve Barcelona'dan Raphinha da diğer önemli isimler olarak dikkat çekiyor.
Dünya Kupası geçmişi
Brezilya, tüm Dünya Kupası organizasyonlarına katılan tek takım unvanına sahip.
Dünya Kupası tarihinde 109 maç yapan Brezilya, bu maçlardan 73'ünü kazandı, 18'inden beraberlikle, 18'inden de mağlubiyetle ayrıldı. Brezilya, Dünya Kupası tarihi boyunca 229 gol attı, kalesinde 105 gol gördü.
Daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldırma başarısı gösteren Brezilya'nın turnuva geçmişi şöyle:
1930 - İlk tur
1934 - İlk tur
1938 - Üçüncü
1950 - İkinci
1954 - Çeyrek final
1958 - Şampiyon
1962 - Şampiyon
1966 - İlk tur
1970 - Şampiyon
1974 - Dördüncü
1978 - Üçüncü
1982 - İkinci tur
1986 - Çeyrek final
1990 - İkinci tur
1994 - Şampiyon
1998 - İkinci
2002 - Şampiyon
2006 - Çeyrek final
2010 - Çeyrek final
2014 - Dördüncü
2018 - Çeyrek final
Kadrosu
Kaleciler: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)
Savunma: Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus)
Orta saha: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham United)
Forvet: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (Paris Saint-Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius (Real Madrid)
Maç takvimi
24 Kasım (TSİ 22.00): Brezilya-Sırbistan (Lusail Stadı)
28 Kasım (TSİ 19.00): Brezilya-İsviçre (Stadyum 974)
2 Aralık (TSİ 22.00): Kamerun-Brezilya (Lusail Stadı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.