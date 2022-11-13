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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Brezilya

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya Milli Takımı, şampiyona tarihinde tüm turnuvalara katılma başarısını gösteren tek takım konumunda bulunuyor.

Hilmi Sever   | 13.11.2022
2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: Brezilya

İstanbul

Sırbistan, İsviçre ve Kamerun ile G Grubu'nda yer alan Brezilya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

2016 yılından bu yana teknik direktör Tite yönetimindeki Brezilya, Güney Amerika elemelerini 45 puanla lider olarak tamamlayarak Katar'a gitme hakkını kazandı.

17 maç oynadığı elemeleri 14 galibiyet ve 3 beraberlikle tamamlayan Brezilya, grup maçlarını namağlup tamamladı. "Sambacılar", 40 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

Öne çıkan oyuncuları

Brezilya, futbol dünyasına kazandırdığı yıldız isimlerle ön plana çıkıyor.

Daha önceki turnuvalarda Pele, Jairzinho, Zico, Garrincha, Ronaldo ve daha birçok yıldız oyuncunun forma giydiği Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası'na yıldız oyuncusu Neymar önderliğinde geliyor.

Brezilya'nın forvet hattında Real Madrid'den Vinicius Junior ve Barcelona'dan Raphinha da diğer önemli isimler olarak dikkat çekiyor.

Dünya Kupası geçmişi

Brezilya, tüm Dünya Kupası organizasyonlarına katılan tek takım unvanına sahip.

Dünya Kupası tarihinde 109 maç yapan Brezilya, bu maçlardan 73'ünü kazandı, 18'inden beraberlikle, 18'inden de mağlubiyetle ayrıldı. Brezilya, Dünya Kupası tarihi boyunca 229 gol attı, kalesinde 105 gol gördü.

Daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldırma başarısı gösteren Brezilya'nın turnuva geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1934 - İlk tur

1938 - Üçüncü

1950 - İkinci

1954 - Çeyrek final

1958 - Şampiyon

1962 - Şampiyon

1966 - İlk tur

1970 - Şampiyon

1974 - Dördüncü

1978 - Üçüncü

1982 - İkinci tur

1986 - Çeyrek final

1990 - İkinci tur

1994 - Şampiyon

1998 - İkinci

2002 - Şampiyon

2006 - Çeyrek final

2010 - Çeyrek final

2014 - Dördüncü

2018 - Çeyrek final

Kadrosu

Kaleciler: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Savunma: Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus)

Orta saha: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham United)

Forvet: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (Paris Saint-Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius (Real Madrid)

Maç takvimi

24 Kasım (TSİ 22.00): Brezilya-Sırbistan (Lusail Stadı)

28 Kasım (TSİ 19.00): Brezilya-İsviçre (Stadyum 974)

2 Aralık (TSİ 22.00): Kamerun-Brezilya (Lusail Stadı)

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