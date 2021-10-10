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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta yarın başlıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 10.10.2021
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta yarın başlıyor

Ankara

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 8. haftasında yarın E, G, H ve J gruplarında 11 maç oynanacak.

G Grubu'nda 12 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Riga'daki Daugava Stadı'nda Letonya'ya konuk olacak. Futbolseverler, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.

Avrupa Elemeleri'nde bu hafta, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 12 Ekim Salı günü tamamlanacak.

8. haftada ikisi dışında maçların tamamı, TSİ 21.45'te başlayacak.

Elemelerde 8. haftanın programı şöyle:

Yarın:

E Grubu:

Belarus-Çekya

Estonya-Galler

G Grubu:

Letonya-Türkiye

Hollanda-Cebelitarık

Norveç-Karadağ

H Grubu:

Hırvatistan-Slovakya

Kıbrıs Rum Kesimi-Malta (TSİ 19.00)

Slovenya-Rusya

J Grubu:

İzlanda-Lihtenştayn

Kuzey Makedonya-Almanya

Romanya-Ermenistan

12 Ekim Salı:

A Grubu:

Portekiz-Lüksemburg

Sırbistan-Azerbaycan

B Grubu:

Kosova-Gürcistan

İsveç-Yunanistan

C Grubu:

Bulgaristan-Kuzey İrlanda

Litvanya-İsviçre

D Grubu:

Kazakistan-Finlandiya (TSİ 17.00)

Ukrayna-Bosna Hersek

F Grubu:

Danimarka-Avusturya

Faroe Adaları-İskoçya

İsrail-Moldova

I Grubu:

Arnavutluk-Polonya

İngiltere-Macaristan

San Marino-Andorra

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