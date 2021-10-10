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Spor, Futbol

Türkiye, Letonya karşısındaki beraberlik serisini bozmak istiyor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında yarın karşılaşacağı Letonya ile tarihte 8. kez rakip olacak.

Hilmi Sever   | 10.10.2021
Türkiye, Letonya karşısındaki beraberlik serisini bozmak istiyor

Riga

Milliler, Letonya ile yaptığı 5'i resmi, 2'si özel 7 maçtan birini kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi.

Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 5 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Türkiye ilk ve tek galibiyetini 1924'te aldı​​​​​​​

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te İstanbul'da, BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.

Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.

Milli takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart 2021'de Letonya'yı İstanbul'da konuk ettiği maçta iki kez, iki farklı öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

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