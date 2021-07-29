2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde milli kürekçi Kazaklı, tek çifte (Mx1) C/D finalinde 6. oldu
Çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını yitiren ve C/D finalinde sıralama için yarışan Onat Kazaklı, bugünkü yarışta 7.32.19'luk derecesiyle 6. sırada yer alarak D finaline kaldı.
Tokyo
Milli sporcu Onat Kazaklı, yarın olimpiyat sıralamasının belli olacağı D finalinde kürek çekecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.