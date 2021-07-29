Euro
10.11
Dolar
8.52
BIST 100
1,360.75
Altın
1,816.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde milli kürekçi Kazaklı, tek çifte (Mx1) C/D finalinde 6. oldu

Çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını yitiren ve C/D finalinde sıralama için yarışan Onat Kazaklı, bugünkü yarışta 7.32.19'luk derecesiyle 6. sırada yer alarak D finaline kaldı.

Ercan Doğan   | 29.07.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde milli kürekçi Kazaklı, tek çifte (Mx1) C/D finalinde 6. oldu

Tokyo
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokyo'yu çevreleyen 3 eyalette Kovid-19'a karşı olağanüstü hal uygulanması istenecek
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 193'e çıktı
İtalya'da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde çıkarılan 'Yeşil Geçiş' belgesine yönelik protestolar sürüyor
Bakan Koca, Aydın ve Eskişehir'de en az bir doz aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını açıkladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Tokyo 2020'de umutlu

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Tokyo 2020'de umutlu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde milli kürekçi Kazaklı, tek çifte (Mx1) C/D finalinde 6. oldu

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 193'e çıktı

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, çiçeklerle karşılandı

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, çiçeklerle karşılandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları madalya sıralamasında zirve Japonya'nın

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları madalya sıralamasında zirve Japonya'nın
Erkek voleybolunda üçüncü karşılaşmalar tamamlandı

Erkek voleybolunda üçüncü karşılaşmalar tamamlandı