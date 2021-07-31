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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 'yeni olimpiyat rekorlar'ı kırıldı

Halterde erkekler 81 kiloda Çinli Lyu, 3 olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Erkan Tiryaki   | 31.07.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 'yeni olimpiyat rekorlar'ı kırıldı

Tokyo

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çinli cimnastikçi Dong Dong, trampolin cimnastikte gümüş madalya kazanarak üst üste 4. olimpiyat madalyasını elde etti.

Oyunların sekizinci günüde 32 yaşındaki Dong, trampolin cimnastikte Belaruslu Ivan Litvinovich'in ardından ikinci oldu ve gümüş madalya elde etti.

2008 Pekin'de bronz, 2012 Londra'da altın, 2016 Rio'da ise gümüş alan Dong, 2020 Tokyo'da da gümüş madalya alarak tarihi bir başarı elde etti.

Halterde ise erkekler 81 kiloda Çinli Xiaojun Lyu, silkmede 204 kilo, koparmada 170 kilo ve toplamda 374 kilo ile 3 olimpiyat rekoru kırarak altın madalyayı boynuna taktı.

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