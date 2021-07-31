Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Ersu Şaşma finallerde yarışmaya hak kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada finallere kalmayı başardı.

Ercan Doğan   | 31.07.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Ersu Şaşma finallerde yarışmaya hak kazandı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

Tokyo

Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen yarışlarda Ersu Şaşma, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde yarışacak.

Milli atlet Şaşma'dan tarihi başarı

Milli atlet Ersu Şaşma, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalarak bunu başaran ilk Türk atlet oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Bu başarısı Ersu'yu sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi.

Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde yarışacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya’da 4 eyalet daha OHAL kapsamına alındı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 241'ye çıktı
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 risk haritasında rengi değişen illeri paylaştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Japonya’da 4 eyalet daha OHAL kapsamına alındı

Japonya’da 4 eyalet daha OHAL kapsamına alındı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Ersu Şaşma finallerde yarışmaya hak kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finale yükseldi

Oyunların yedinci gününde yüzmede bir dünya, iki de olimpiyat rekoru kırıldı

Oyunların yedinci gününde yüzmede bir dünya, iki de olimpiyat rekoru kırıldı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Çin, genel madalya sıralamadaki yerini korudu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Çin, genel madalya sıralamadaki yerini korudu
Milli yelkenci Ecem Güzel: Bu sahnede yer almamız gelecek birçok nesil için de ilham ve spora başlama sebebi olacak

Milli yelkenci Ecem Güzel: Bu sahnede yer almamız gelecek birçok nesil için de ilham ve spora başlama sebebi olacak