2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli güreşçi Taha Akgül bronz madalya mücadelesi hakkı elde etti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı.
Tokyo
Mukahira Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda Kırgız sporcu Aiaal Lazarev ile repesaj maçına çıkan Taha Akgül, rakibi karşısında rahat bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan milli sporcu, ikinci yarıyı kontrollü götürerek karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Taha Akgül, akşam seansında bronz madalya maçında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.