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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli güreşçi Taha Akgül bronz madalya mücadelesi hakkı elde etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı.

Ercan Doğan   | 06.08.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli güreşçi Taha Akgül bronz madalya mücadelesi hakkı elde etti Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Tokyo

Mukahira Messe'de erkekler serbest stil 125 kiloda Kırgız sporcu Aiaal Lazarev ile repesaj maçına çıkan Taha Akgül, rakibi karşısında rahat bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan milli sporcu, ikinci yarıyı kontrollü götürerek karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Taha Akgül, akşam seansında bronz madalya maçında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek.

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