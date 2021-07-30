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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Yasmani Capello yarı finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde milli atlet Yasmani Capello, erkekler 400 metre engelli seçmelerinde yarı finale çıktı.

Erkan Tiryaki   | 30.07.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Yasmani Capello yarı finale yükseldi

Tokyo

Olimpiyat Stadı'nda atletizm yarışlarının ilk gününde piste çıkan ilk Türk sporcu olan Yasmani, serisini 49 saniyelik derecesiyle ikinci sırada tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Yasmani Capello, yarı final müsabakasına 1 Ağustos Pazar günü çıkacak.

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