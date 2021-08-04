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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında madalya sıralamasının lideri Çin

Oyunlarda 12. gün geride kalırken genel madalya sıralamasında Çin zirvedeki yerini korudu. Türkiye, 1 altın, 5 bronz madalyayla 50. sıraya geriledi.

Ercan Doğan   | 04.08.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında madalya sıralamasının lideri Çin

Tokyo

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 12. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı.

Oyunlarda 12. günün ardından 32 altın, 22 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 70 madalyası bulunan Çin, sıralamanın zirvesinde yer aldı.

ABD, 25 altın, 31 gümüş ve 23 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken ev sahibi Japonya 21 altın, 7 gümüş ve 12 bronz madalyayla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Türkiye, 1 altın, 5 bronz madalyayla genel sıralamada 46'ncılıktan 50. basamağa geriledi.

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