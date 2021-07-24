Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında ilk altın madalya Çin'in oldu

Organizasyondaki ilk altın madalyayı Çinli atıcı Qian Yang aldı.

Emrah Oktay   | 24.07.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında ilk altın madalya Çin'in oldu Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk altın madalyanın sahibi Çinli atıcı Qian Yang oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Osaka Atıcılık Poligonu'nda yapılan 10 metre havalı tüfek final müsabakalarında 251.8 puan toplayan Qian Yang, Tokyo 2020'deki ilk altın madalyayı kazandı.

Rusya Olimpiyat Komitesinden Anastasiia Galashina gümüş, İsviçre'den Nina Christen bronz madalya aldı.

Yang'ın elde ettiği skor olimpiyat rekoru olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı İngiltere'de vaka sayılarının artmasından endişe duyuluyor
Sağlık Bakanı Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı Hataylı hemşireden aşı olun çağrısı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 493 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında ilk altın madalya Çin'in oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında ilk altın madalya Çin'in oldu

Tokyo 2020'de yarın 16 Türk sporcu mücadele edecek

Milli güreşçiler olimpiyatlarda madalyaya ulaşmak için Bolu'da enerji depoladı

Mete Gazoz, erkekler bireysel sıralamada 669 puanla 10. sırayı aldı.

Mete Gazoz, erkekler bireysel sıralamada 669 puanla 10. sırayı aldı.
Milli okçu Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay kategorisi bireysel sıralama turunda 19. oldu

Milli okçu Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay kategorisi bireysel sıralama turunda 19. oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçi Onat Kazaklı çeyrek finale çıktı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçi Onat Kazaklı çeyrek finale çıktı