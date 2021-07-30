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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli olimpiyat madalyasını garantiledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi.

Erkan Tiryaki   | 30.07.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli olimpiyat madalyasını garantiledi

Tokyo

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Busenaz, Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yla mücadele etti.

Son dünya şampiyonu Busenaz, rakibi karşısında ilk rauntta 5 hakemden de tam puan aldı. İkinci rauntta da agresif bir oyun sergileyen milli boksör, yine bütün hakemlerde tam puan almayı başardı. Son rauntta da üstünlüğünü sürdüren Busenaz Sürmeneli, yarı finale adını yazdırdı.

Busenaz, aynı zamanda tarihe geçti. 23 yaşındaki milli boksör, kadın boksunda olimpiyat madalyasını garantileyen ilk Türk sporcu olarak tarihteki yeri aldı. Busenaz'ın yarı final mücadelesi 4 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Kasapoğlu müsabakayı heyecanlı bir şekilde takip ederken, sık sık milli sporcuyu motive etmek için tezahüratta bulundu.

Sürmeneli'nin yarı finaldeki rakibi Hindistan'dan Borgohain oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin yarı finaldeki rakibi Hindistan'dan Lovlina Borgohain oldu.

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Ukraynalı Anna Lysenko'yu yenerek adını yarı finale yazdıran ve madalyayı garantileyen Busenaz, finale çıkabilmek için Hintli rakibiyle ringe çıkacak.

Borgohain, Busenaz'ın dünya şampiyonu olduğu 2019'daki organizasyonda bronz madalya almıştı. Hintli sporcu son iki dünya şampiyonasında bronz madalya elde etti.

Busenaz ile Borgohain'in yarı final müsabakası 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.30'da başlayacak.

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