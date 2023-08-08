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1. Lig'de 9 ekip sezona yeni teknik direktörüyle başlayacak

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunda yer alacak 18 takımdan 9'u sezona yeni teknik direktörüyle başlayacak.

Ali Korkmaz  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
1. Lig'de 9 ekip sezona yeni teknik direktörüyle başlayacak

İzmir

Adanaspor, Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Boluspor, Giresunspor, Göztepe, Kocaelispor, Manisa FK ve Tuzlaspor'un yeni sezon öncesinde teknik heyetinde değişikliğe gittiği ligde, diğer 9 ekip ise mevcut teknik kadrolarını korudu.

Adanaspor, Kemal Kılıç'ın yerine Özhan Pulat'ı, Ankara Keçiörengücü de Tacettin Bakacak'ın yerine Serhat Gülpınar'ı göreve getirdi.
Fırat Gül'le yola devam etmeyen Kocaelispor Ertuğrul Sağlam'la anlaşırken, Tuzlaspor’un başına Emre Morgil'in yerine Eren Şafak geçti.

Bandırmaspor'da Sami Uğurlu'nun yerine Ersan Parlatan, Boluspor'da Muzaffer Bilazer'in yerine Turgay Altay, Göztepe'de Ekrem Dağ'ın yerine Radomir Kokovic, Manisa FK'de Yalçın Koşukavak'ın yerine Osman Zeki Korkmaz getirildi.

Süper Lig'den düşen ekiplerden Giresunspor, geçen sezonun son döneminde görev yapan İrfan Buz'un yerine Mustafa Kaplan'la anlaştı. 

9 takım aynı teknik direktörle devam ediyor 

Bu sezon 9 ekip teknik heyetinde değişikliğe gitmediği ligde bu takımlar ve teknik direktörleri şöyle:

Altay (Ayhan Tuna Üzünmcü), Bodrumspor (İsmet Taşdemir), Çorum FK (Tahsin Tam), Erzurumspor FK (Hakan Kutlu), Eyüpspor (Arda Turan), Gençlerbirliği (Sinan Kaloğlu), Sakaryaspor (Taner Taşkın), Şanlıurfaspor (Zafer Turan) ve Ümraniyespor (Mustafa Er).

2 teknik adam Süper Lig sevinci yaşadı

Bu sezon ligde görev yapacak 18 teknik adamdan 2'si daha önce çalıştırdıkları takımların başında Süper Lig'e çıkmayı başardı. 

2013-2014'te Mersin İdmanyurdu'nu Süper Lig'e taşıyan Hakan Kutlu, Erzurumspor FK'nin başında görev yapacak. Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise 2021-2022'de İstanbulspor'la Süper Lig sevinci yaşadı.

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