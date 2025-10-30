Dolar
41.99
Euro
48.89
Altın
3,998.20
ETH/USDT
3,899.10
BTC/USDT
110,064.00
BIST 100
10,909.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağdat’ta "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Açılış Töreni"nde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'deki "teknik kıyım" Avrupa'nın 5 büyük ligine bedel

Sezonun 10 haftalık bölümünde 8 takımın saha kenarındaki kadrosunda değişikliğe gittiği Trendyol Süper Lig'de Avrupa'nın 5 büyük liginin toplamı kadar teknik direktör değişikliği yaşandı.

Fatih Erel  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Süper Lig'deki "teknik kıyım" Avrupa'nın 5 büyük ligine bedel

İstanbul

Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, ikas Eyüpspor, Zecorner Kayserispor, Hesap.com Antalyaspor ve Gençlerbirliği, alınan kötü sonuçların ardından teknik ekipleriyle yollarını ayırma kararı aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sezon başından bu yana Avrupa 5 büyük liginden İngiltere Premier Lig'de 3, Almanya Bundesliga'da 2, İtalya Serie A, İspanya LaLiga ve Fransa Ligue 1'de ise birer kez teknik direktör değişikliği yapıldı.

Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde teknik direktör değişikliğine giden takımlar şöyle:

TakımGidenGelen
GençlerbirliğiHüseyin EroğluVolkan Demirel
AntalyasporEmre BelözoğluErol Bulut
KayserisporMarkus GisdolRadomir Djalovic
EyüpsporSelçuk ŞahinOrhan Ak
RAMS BaşakşehirÇağdaş AtanNuri Şahin
FenerbahçeJose MourinhoDomenico Tedesco
BeşiktaşOle Gunnar SolskaerSergen Yalçın
Gaziantep FKİsmet TaşpınarBurak Yılmaz

Premier Lig'de 3 değişiklik

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, bu sezon 2 kez teknik adam değiştirdi.

Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo'nun görevine son verdikten sonra Ange Postecoglou ile anlaştı. Daha sonra Postecoglou ile yollarını ayıran İngiliz ekibi, Sean Dyche ile sözleşme imzaladı.

West Ham United ise Graham Potter'ı görevden aldıktan sonra eski Nottingham Forest'tan ayrılan Nuno Espirito Santo'yu takımın başına getirdi.

Bundesliga'da 2 değişiklik

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de Hollandalı Erik ten Hag'ın görevine son verilirken, teknik direktörlük koltuğuna Danimarkalı Kasper Hjulmand oturdu.

Borussia Mönchengladbach'ta ise İsviçreli teknik adam Gerardo Seoane ile yollar ayrıldıktan sonra takımın başına geçici olarak Polonyalı Eugen Polanski getirildi.

LaLiga, Serie A ve Ligue 1'de birer değişiklik

LaLiga'da Real Oviedo, ligde ilk 8 maçın ardından Sırp teknik direktör Veljko Paunovic'in görevine son vererek, yerine İspanyol Luis Carrion'u göreve getirdi.

Seria A'da milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'ta Igor Tudor ile yollar ayrıldı. İtalyan ekibinde geçici olarak Massimiliano Brambilla görev yapıyor.

Ligue 1'de ise Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco'da Avusturyalı teknik direktör Adi Hütter'in görevine son verildi. Monaco, Belçikalı teknik adam Sebastien Pocognoli ile anlaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna yarın Türkiye'ye geliyor
Kadına yönelik şiddetle mücadelede ŞÖNİM'ler yaygınlaştırılacak
Yaz Kur'an kurslarında bu yıl 2,5 milyondan fazla çocuğa eğitim verildi
Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis
MSB: Tedarik edilecek 20 adet Eurofighter Typhoon uçağı için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz sterlinidir

Benzer haberler

Trabzonspor'da hedef üç büyük rakibine karşı galibiyet özlemini bitirmek

Trabzonspor'da hedef üç büyük rakibine karşı galibiyet özlemini bitirmek

Süper Lig'deki "teknik kıyım" Avrupa'nın 5 büyük ligine bedel

Kocaelispor'da hedef devre arasına ilk 8'de girmek

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray formasıyla 100. Süper Lig maçına hazırlanıyor

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray formasıyla 100. Süper Lig maçına hazırlanıyor
Sergen Yalçın'ın 9'uncu, Domenico Tedesco'nun ilk derbi heyecanı

Sergen Yalçın'ın 9'uncu, Domenico Tedesco'nun ilk derbi heyecanı
Beşiktaş ilk yarılarda atıyor, Fenerbahçe ilk devrelerde geçit vermiyor

Beşiktaş ilk yarılarda atıyor, Fenerbahçe ilk devrelerde geçit vermiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet