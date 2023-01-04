Dolar
18.74
Euro
19.91
Altın
1,860.11
ETH/USDT
1,252.80
BTC/USDT
16,820.00
BIST 100
5,535.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstüdağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörlüğüne getirilen Daniele Santarelli, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Irak 44 yıl sonra Körfez Ulusları Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Bu yıl 25'incisi düzenlenecek Körfez Ulusları Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Irak, bu organizasyonu işgal, yaşanan şiddet olayları ve çatışmalar nedeniyle dünyada oluşan olumsuz imajını düzeltme açısından bir fırsat olarak görüyor.

Ali Makram Ghareeb   | 04.01.2023
Irak 44 yıl sonra Körfez Ulusları Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

En son 1979 yılında bu organizasyona ev sahipliği yapan Irak, 6-19 Ocak tarihlerinde Basra kentinde gerçekleştirilecek futbol şöleni için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Futbol coşkusu sadece Basra'ya değil ülkenin birçok kentine şimdiden yansımış durumda.

Ülkenin diğer şehirlerinde olduğu gibi Kerkük kent merkezindeki Hasır Pazarı Çarşısı da turnuvada mücadele edecek 8 Körfez ülkesinin bayraklarıyla donatıldı.

Irak, güvenlik sıkıntıları nedeniyle yıllardır turnuvaya ev sahipliği yapamadı

Iraklı futbol yorumcusu Abdullah el-Amiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak, son 20 yılda yaşadığı sorunlar ve güvenlik sıkıntıları nedeniyle turnuvaya ev sahipliği yapma hakkını kullanamadı." dedi.

Amiri, Irak'ta son 20 yılda iktidara gelen hükümetlerin ülkenin bu hakkını kullanması noktasında gereken çabayı göstermediğini söyledi.

Halihazırdaki Irak Futbol Federasyonu'nun son bir yılda önemli adımlar attığını kaydeden Amiri, Irak'ın bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda tecrübeli olduğunu belirtti.

Irak için dünyadaki imajını düzeltme fırsatı

Amiri, Irak'ın 44 yıl sonra ev sahipliği yapacağı bu organizasyonun ülke açısından bir fırsat olabileceğini dile getirdi.

Irak'ın uzun yıllardır işgal, etnik ve mezhep temelli çatışmalar nedeniyle güvenlik sorunlarıyla gündeme geldiğine işaret eden Amiri, ülkenin bu organizasyonla hem dünyadaki olumsuz imajını düzeltme hem de Körfez bölgesindeki konumuna geri döndüğünü gösterme imkanı bulacağını söyledi.

Amiri, sporun birleştirici etkisinin Irak'ın Körfez'deki komşularıyla olan ilişkilerine de yansımasını beklediklerini kaydetti.

Iraklılar ev sahibi ülke olarak şampiyonluğu hedefliyor

Amiri, Iraklıların ev sahibi ülke olarak 25. Körfez Ulusları Kupası'nda milli takımın şampiyon olmasını beklediğini ifade etti.

Iraklı futbol yorumcusu, şöyle konuştu:

"Irak en son 1979 yılında Körfez Ulusları Kupası'na ev sahipliği yaptı ve o yıl turnuvanın şampiyonu oldu. O günden bu güne tam 44 yıl geçti. Şu an bizim için önemli olan ülkemizi yeniden dünyaya, Arap ülkelerine ve Körfez bölgesine kazandırmaktır."

Amiri, ülkenin birçok kentinde olduğu gibi özellikle Kerkük'te de halkın şimdiden kupa heyecanı yaşadığını dile getirdi.

Irak'ın artık güzel olaylarla anılmasını istiyorlar

Kerkük'teki Hasır Pazarı Çarşısı esnafı Ömer Abdurrahman, Irak'ın ve özellikle Basra'nın yıllar sonra böyle önemli bir futbol şölenine ev sahipliği yapmasından çok mutlu olduklarını söyledi.

Özellikle 2003'teki ABD işgaliyle birlikte Irak'ın dünya gündemine hep çatışma, saldırı ve terör olaylarıyla geldiğini vurgulayan Abdurrahman, bu organizasyonla Irak'ın artık daha güzel olaylarla anılacağını ifade etti.

Dükkanlara asılan bayraklara işaret eden Abdurrahman, turnuva daha başlamadan heyecanının tüm ülkeyi sardığını belirtti.

"Bundan 35 yıl önceki sevinci yaşamak istiyoruz" ​​​​​​​

Çarşı esnafı Muhammet Saıd ise Irak milli takımının 1988 yılından bu yana bu kupayı kaldıramadığını söyledi.

Ülkenin geçirdiği bunca zorlu yıldan sonra Iraklıların şampiyonluğa çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan Saıd, "Bundan 35 yıl önceki sevinci yaşamak istiyoruz." dedi.

"Bu turnuva Iraklıları birleştirmeli"

Kerküklü Ömer Nevruzi ise yıllardır mezhep ve etnik temelli çatışmalara sahne olan ülkede bu turnuvanın Iraklıları birleştirmesini istedi.

Nevruzi, artık tüm sorun, kavga ve anlaşmazlıkları geride bırakarak bu organizasyonun başarılı geçmesi için çalışmanın zamanı geldiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları insanlığa yapılan saldırılar
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
YÖK, fazladan üye atandığı iddialarını yalanladı
Sarıyer sahilinde denizanası yoğunluğu
İstinaf, Şebnem Korur Fincancı'nın Cumhurbaşkanına hakaret cezasını uygun buldu

Benzer haberler

Irak 44 yıl sonra Körfez Ulusları Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Irak 44 yıl sonra Körfez Ulusları Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Kerkük'te unutulmaya yüz tutan "davul zurna geleneği" yaşatılmaya çalışılıyor

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Yakut'un AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Savaşın yüzü"

Kerkük Valisi Said'in AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "İdlib'de kar"

Kerkük Valisi Said'in AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "İdlib'de kar"
Türk firmaları Musul'un yeniden imarında önemli rol oynuyor

Türk firmaları Musul'un yeniden imarında önemli rol oynuyor
PKK kendisini terör örgütü kabul eden Avrupa’da faaliyetlerini sürdürüyor

PKK kendisini terör örgütü kabul eden Avrupa’da faaliyetlerini sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet