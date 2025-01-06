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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, savaşın ilk günlerinde Belarus lideri Lukaşenko'nun kendisinden özür dilediğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinde, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Belarus'tan Ukrayna'ya yapılan füze saldırıları için özür dilediğini söyledi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Zelenskiy, savaşın ilk günlerinde Belarus lideri Lukaşenko'nun kendisinden özür dilediğini açıkladı

Ankara

ABD'li podcast yayıncısı Lex Fridman'a konuşan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı, barış müzakereleri, Ukrayna'daki güç dinamikleri ve lider görüşmeleri gibi pek çok konuyu değerlendirdi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci ya da üçüncü gününde Lukaşenko ile telefon görüşmesi yaptıklarını belirterek, "(Lukaşenko) Benden özür diledi ve şöyle dedi, 'Bu benim suçum değil. Füzeler benim topraklarımdan fırlatıldı ama bunları fırlatan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'di. Tanıklarım var, özür dilerim'." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Lukaşenko'nun kendisine Ruslara karşı savaşamayacağı uyarısında bulunduğunu belirterek, Belaruslu mevkidaşına "Bu bir savaş. Belarus'tan topraklarımıza füze fırlatıldı. Buna nasıl izin verdiniz?" cevabını verdiğini kaydetti.

Lukaşenko'nun ise "Tamam, o zaman misilleme yapın. (Mozyr Petrol Rafinerisi) Rafineriyi vurun. Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorsun." dediğini kaydetti.

ABD'nin Bush döneminde, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini desteklediğine işaret eden Zelenskiy "(Eski Alman Şansölyesi Angela) Merkel buna karşı çıktı ve Ukrayna'ya, NATO'ya katılma daveti verilmemesi için herkesi zorladı." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın başkanlık dönemine ilişkin, "Trump'ın Putin üzerinde baskı kurarak savaşı durdurma gücüne sahip olduğuna inanıyorum ancak bu sadece ciddi güvenlik garantileriyle mümkün olur." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın biteceğine ve Trump'ın Ukrayna'ya uçakla gelen ilk lider olacağına inandığını ifade eden Zelenskiy, bunun sembolik bir hareket olacağına dikkati çekti.

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