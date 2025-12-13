Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,124.40
BTC/USDT
90,492.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zelenskiy, Rusya'nın 30 füze ve 450'den fazla İHA ile saldırı düzenlediğini bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, ülkesine 30 füze ve 450'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Zelenskiy, Rusya'nın 30 füze ve 450'den fazla İHA ile saldırı düzenlediğini bildirdi

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinde ülkesine yoğun hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine çeşitli türden 30 füze ve 450'nin üzerinde İHA fırlattığını aktaran Zelenskiy, saldırıların Odessa, Mıkolayiv, Dnipropetrovsk, Harkiv, Herson, Kirovograd ile Çernigiv ve Çerkasi bölgelerinde özellikle enerji altyapısını hedef aldığını kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Saldırılar nedeniyle Odessa bölgesinde 2 kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, farklı bölgelerde su ve elektrik kesintileri meydana geldiği bilgisini verdi.

Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savunan Zelenskiy, "Devletimizi yok etmeye, halkımıza olabildiğince çok acı çektirmeye devam etmek istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir milyondan fazla abone elektriksiz kaldı"

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Dnipropetrovsk bölgesine yönelik Rus saldırıları nedeniyle 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ukrayna'nın farklı bölgelerdeki enerji altyapısına yoğun saldırıların yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bir milyondan fazla abone şu anda elektriksiz." ifadesine yer verildi.

"Odessa bölgesine en yoğun saldırılardan biri yapıldı"

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın başından beri bölgeye en yoğun saldırılardan birinin yapıldığını vurgulayarak "Odessa bölgesi, düşmanın en büyük hava saldırılarından birini yaşıyor." ifadesini kullandı.

Mıkolayiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vitaliy Kim ise aynı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılar nedeniyle Mıkolayiv'de 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
16. Büyükelçiler Konferansı 15-19 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Putin ile görüşme) Barış uzakta değil, onu görüyoruz
Üs bölgelerinde kullanılan jeneratörlerden açığa çıkan atık ısı enerjisi yeniden değerlendiriliyor
Uydu verilerinden Konya ve Bursa ovalarında yatay ve düşey hareketler tespit edildi

Benzer haberler

Zelenskiy, Rusya'nın 30 füze ve 450'den fazla İHA ile saldırı düzenlediğini bildirdi

Zelenskiy, Rusya'nın 30 füze ve 450'den fazla İHA ile saldırı düzenlediğini bildirdi

AB üyesi ülkeler, Rusya'nın 210 milyar avroyu bulan varlıklarını süresiz dondurdu

Rusya: ABD, Ukrayna ve Avrupa ile yaptığı görüşmelerde derlenen belgeleri bize göstermeli

Zelenskiy ABD'nin önerdiği ve üzerinde çalıştıkları barış planı hakkında konuştu

Zelenskiy ABD'nin önerdiği ve üzerinde çalıştıkları barış planı hakkında konuştu
Ukrayna'nın, Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir petrol platformuna saldırı düzenlediği öne sürüldü

Ukrayna'nın, Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir petrol platformuna saldırı düzenlediği öne sürüldü
Zelenskiy: Bu hafta, hepimiz için, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir

Zelenskiy: Bu hafta, hepimiz için, kan dökülmesine son vermek için yeni haberler getirebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet