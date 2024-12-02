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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Rusya'dan bazı toprakları geri alma konusunda diplomatik çözümlerin gerekli olduğunu söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova yönetiminin ele geçirdiği bazı toprakları "güç kullanarak almanın zor olacağını" ve bu konuda diplomatik çözümler bulmalarının gerektiğini söyledi.

Aynur Şeyma Asan  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Zelenskiy, Rusya'dan bazı toprakları geri alma konusunda diplomatik çözümlerin gerekli olduğunu söyledi

Ankara

Zelenskiy, Japonya'nın Kyodo ajansına verdiği mülakatta ortaklarının savaşta ülkesine desteğinin "yetersiz" olduğunu ifade etti.

NATO'ya Ukrayna'yı "üyelik görüşmeleri" için davet etme çağrısı yapan Zelenskiy, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve savaşta ele geçirdiği bazı yerleri "güç kullanarak almanın zor olacağını", bu konuda diplomatik çözüm yolları bulmalarının gerektiğini belirtti.

Savaşın "karmaşık bir döneme" girdiğine işaret eden Zelenskiy, bazı şartların kabulü halinde Rusya ile müzakerelere hazır olduklarını dile getirdi.

Zelenskiy, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşması için asker göndermesine ilişkin, bu askerlerin bazılarının öldürüldüğüne dikkati çekerek, Kuzey Kore askerlerinin "Rus ordusu tarafından eğitim almasının Asya'da büyük etkilerinin" olacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın ve ekibinin, Ukrayna konusunda çalıştığını sözlerine ekledi.

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