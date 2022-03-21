Zelenskiy: Rusya ile uzlaşılacak konuların Ukrayna'da referanduma sunulması gerekiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile muhtemel uzlaşma konularının Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin bir NATO üyesi olmadığı halde Ukrayna’yı üyelik şartlarında desteklemeye hazır ittifak ülkeleri olduğunu vurguladı.
- Zelenskiy: Rusya’nın ültimatomu yerine getirilemez
- Ukrayna: Rus ordusu 15 bin asker, 97 uçak, 121 helikopter, 498 tank kaybetti
- Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları stratejik Mariupol şehrinde yoğunlaştı
- Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü
Güvenlik garantileri dahil olmak üzere Rusya ile olası uzlaşma konularının Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini belirten Zelenskiy şunları kaydetti:
“Müzakere ekiplerine söylediğim gibi siz tüm bu değişiklikler hakkında bahsederken ve onlar tarihi nitelikte olabilir, biz hiçbir yere gidemeyiz, referanduma geleceğiz. Uzlaşma formatına halk karar verecek ama onların ne olacağı ise bizim Rusya ile müzakerelerimizin meselesi olacak. Bu nedenle her halükarda bu yolu halkımızla birlikte yürümeye ve her şeyi yapmaya hazırım.”
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.