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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Trabzonspor- Kopenhag maçının ardından, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oyuncu çıkış alanı.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna'da tren istasyonuna saldırısında 15 kişinin öldüğünü söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna'daki bir tren istasyonuna düzenlediği saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını belirtti.

Mustafa Deveci   | 24.08.2022
Zelenskiy, Rus güçlerinin Ukrayna'da tren istasyonuna saldırısında 15 kişinin öldüğünü söyledi

Kiev

Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde yaptığı video konferans konuşmasında, Rus güçlerince atılan roketlerin, ülkenin doğusunda bulunan Chaplyne kasabasındaki istasyonda bir trene isabet ettiğini söyledi.

Vagonlardan 4'ünün alev aldığını aktaran Zelenskiy, "15 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Her gün böyle yaşıyoruz. Rusya, BM Güvenlik Konseyinin bu toplantısına böyle hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini, ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Kiev yönetimi, Rus güçlerinin bugün Bağımsızlık Günü'nü geçiren Ukrayna'ya saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

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