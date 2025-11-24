Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Putin, egemenlik ilkelerini ihlal ederek çaldıklarının yasal olarak tanınmasını istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Moskova'nın, Rusya tarafından Ukrayna'da işgal edilen toprakların yasal olarak tanınmasını istemesinin "tehlikeli" olduğunu söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Zelenskiy: Putin, egemenlik ilkelerini ihlal ederek çaldıklarının yasal olarak tanınmasını istiyor Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Uluslararası Kırım Platformu 4. Parlamenter Zirvesi'nde Genel Kurul'a video konferans yoluyla hitap etti.

Zelenskiy, konuşmasında, Rusya'nın 2014'te Kırım Yarımadası'nı yasadışı yollarla ilhak ettiğini hatırlatarak, bir devletin sınırlarının zorla değiştirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Zirvede 70'e yakın heyetin yer aldığını aktaran Zelenskiy, dünyanın Rusya'ya yönelik baskıyı artırması gerektiğini vurgulayarak, "Rusya hala her gün insanları öldürüyor. İşgal altındaki topraklar işgal altında kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hazırladığı "barış planı" üzerinde müttefikler ile yürüttükleri çalışmalara değinen Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda kritik bir noktadayız. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmek ve herkese gerçek güvenlik sağlamak için ABD, Avrupalı ​​ortaklar ve diğer birçok ülkeyle yakın bir şekilde çalışıyoruz."

Söz konusu plan üzerinde çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Zelenskiy, "ABD ile koordineli olarak attığımız adımlarda, bu belgenin son derece hassas noktaları içermesini sağlıyoruz. Bunlar arasında, herkes için herkes şeklinde formülü kapsamında tüm Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması ve Rusya tarafından kaçırılan tüm Ukraynalı çocukların tam olarak geri gönderilmesi yer alıyor." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerin yasal olarak tanınmasını istediğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, toprak bütünlüğü ve egemenlik ilkelerini ihlal ederek çaldıklarının yasal olarak tanınmasını istiyor ve asıl sorun da budur. Hepimiz bunun ne anlama geldiğini anlıyoruz. Bunu sadece Ukrayna'dan değil, tüm dünyadan istiyor. Bu son derece tehlikeli."

