Dolar
20.81
Euro
22.39
Altın
1,977.75
ETH/USDT
1,863.40
BTC/USDT
26,780.00
BIST 100
4,959.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna için en iyi güvenlik garantisi olduğunu belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO üyeliğinin Ukrayna için en iyi güvenlik garantisi olduğunu bildirdi.

Ekip  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna için en iyi güvenlik garantisi olduğunu belirtti

Bulboaca

Zelenskiy, Moldova'da Ukrayna sınırına 20 kilometre mesafedeki tarihi Mimi Kalesi'nde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, “Ukrayna’nın NATO ile yakınlaşmasında bir adım ilerlemesi için her şeyi yapmaları ve bu sinyali ittifak üyesi ülkelerden alması gerektiğini” belirtti.

Ukrayna NATO’da olsaydı Rusya’nın saldırmayabileceği değerlendirmesini yapan Zelenskiy, “Bu, en iyi güvenlik garantisinin NATO olduğunu gösteriyor.” dedi.

Ukrayna’ya F-16 uçakları sağlama kararı için Batılı ortaklarına teşekkür eden Zelenskiy, ancak uçakların belli bir süre sonra teslim edileceğini anımsattı.

Zelenskiy, modern savaş uçaklarına ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, “Uçakları teslim alana kadar yaşamak zorundayız. Bunu mutlaka yapacağız ama bunun için korunmaya ihtiyacımız var. Uçağımız olana kadar daha fazla Patriot'a ihtiyacımız var.” diye konuştu.

“Transdinyester sorununun çözümünde Ukrayna kilit rollerden birini oynayacak”

Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesine değinen Zelenskiy, söz konusu meselenin çözümüne ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği temsilcilerinden oluşan 5+2 formatının "cansız" olduğunu belirtti.

Zelenskiy, “Güçlü bir devletin, toprağını geri kazanmış muzaffer bir devletin konumundan konuşmak gerekecek. Moldova’nın birliği açısından bu ülke ile ortak tutumumuz var.” şeklinde konuştu.

Romanya ve diğer ortakların Transdinyester sorununun çözümüne dahil olabileceğine işaret eden Zelenskiy, “Ancak Ukrayna kesinlikle kilit rollerden birini oynayacak. Çünkü ortak sınırımız var.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Transdinyester’deki Rus birliklerinin akıbetinin ne olacağına ilişkin soruya, “Yaşamak isteyecekler. Gidecekler.” yanıtını verdi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, ayrıca Transdinyester sorununun çözümünde yalnızca Moldova’nın talebi olması durumunda tepki verebileceklerini ve yardım edebileceklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütünden kaçan 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Avusturya Başbakanı Nehammer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Kırıkkale'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta konteyner dükkan anahtarı teslim etti
Yeniden yargılamada 10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı

Benzer haberler

Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna için en iyi güvenlik garantisi olduğunu belirtti

Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna için en iyi güvenlik garantisi olduğunu belirtti

BM: Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında 1900 gemi denetlendi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kosova ve Sırbistan'ı eleştirdi, tarafları gerilimi azaltmaya çağırdı

NATO Genel Sekreteri, Türkiye ile İsveç'in üyeliği konusunda diyaloğu başlatmak istiyor

NATO Genel Sekreteri, Türkiye ile İsveç'in üyeliği konusunda diyaloğu başlatmak istiyor
Rusya: Ukraynalı silahlı gruplar Rus topraklarını istila etmeye çalıştı

Rusya: Ukraynalı silahlı gruplar Rus topraklarını istila etmeye çalıştı
Almanya “savaşın ortasında” Ukrayna’nın NATO üyeliğini konuşmak istemiyor

Almanya “savaşın ortasında” Ukrayna’nın NATO üyeliğini konuşmak istemiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet