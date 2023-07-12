Dolar
26.15
Euro
29.11
Altın
1,957.35
ETH/USDT
1,888.00
BTC/USDT
30,440.00
BIST 100
6,342.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Zonguldak’ta selden etkilenen alanları incelemelerinin ardından valilikte açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Zelenskiy: (NATO Vilnius Zirvesi'nden) Ukrayna önemli bir güvenlik zaferini eve götürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Vilnius Zirvesi'nden Ukrayna için önemli bir "güvenlik zaferini" ülkesine götüreceklerini bildirdi.

Aliia Raimbekova  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Zelenskiy: (NATO Vilnius Zirvesi'nden) Ukrayna önemli bir güvenlik zaferini eve götürüyor

Kiev

Zelenskiy, NATO'nun Vilnius Zirvesi kapsamında ilki düzenlenen Ukrayna-NATO Konseyi toplantısının ardından konuştu.

"Bugün NATO'ya giden yolda Ukrayna'nın güvenlik garantileri olduğunu" belirten" Zelenskiy, "G7 ülkeleriyle, kilit ortaklarımızla, ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla genişletilecek bir güvenlik garantileri çerçevesi üzerinde anlaşmaya vardık. Ukrayna heyeti, Ukrayna için ülkemiz için halkımız için çocuklarımız için önemli bir güvenlik zaferini eve götürüyor. Bu bizim için yeni güvenlik fırsatlarının önünü açıyor.” dedi.

NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi tarihinde ilk kez bugün toplanmıştı.Konseyin ilk toplantısı, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanları düzeyinde yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi kritik kararların alınmasına vesile olmuştur
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü

Benzer haberler

Zelenskiy: (NATO Vilnius Zirvesi'nden) Ukrayna önemli bir güvenlik zaferini eve götürüyor

Zelenskiy: (NATO Vilnius Zirvesi'nden) Ukrayna önemli bir güvenlik zaferini eve götürüyor

Zelenskiy: NATO Ukrayna’ya güvenlik sağlayacak, Ukrayna NATO’yu daha güçlü kılacak

Zelenskiy, Türkiye'deki 5 Azov Taburu komutanının Ukrayna'ya döndüğünü duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Türkiye'den ayrıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Türkiye'den ayrıldı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet