Dolar
26.11
Euro
28.73
Altın
1,931.61
ETH/USDT
1,870.40
BTC/USDT
30,458.00
BIST 100
6,362.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zelenskiy: NATO Ukrayna’ya güvenlik sağlayacak, Ukrayna NATO’yu daha güçlü kılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO’nun Ukrayna'nın güvenliğini sağlayacağını, Ukrayna’nın da NATO'yu daha güçlü kılacağını söyledi.

Aliia Raimbekova  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Zelenskiy: NATO Ukrayna’ya güvenlik sağlayacak, Ukrayna NATO’yu daha güçlü kılacak

Vilnius

Zelenskiy, NATO zirvesine katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’un merkezinde düzenlenen Ukrayna’nın NATO üyeliğine destek konserinin açılışında konuştu.

Litvanya’ya “(Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda) çözüme, güçlü bir NATO’ya, şüphe duymayan, zaman kaybetmeyen ve hiçbir saldırgana dönüp bakmayan bir NATO’ya olan inancıyla geldiğini” belirten Zelenskiy şunları kaydetti:

“Bu inancın hak ettiğimiz çözümlere olan güvene dönüşmesini istiyorum. Her bir askerimiz, her bir vatandaşımız, her bir annemiz, her bir çocuğumuz bunu bekliyor. Peki bu büyük bir dilek mi? NATO Ukrayna'ya güvenlik sağlayacak, Ukrayna NATO'yu daha güçlü kılacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük'te selden zarar gören Şeker Kanyonu havadan görüntülendi
Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Tunceli'de askeri helikopter, kalp krizi geçiren kadın için havalandı
Zonguldak'ta selin ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor
Düzce'deki selde evlerin yıkıldığı köyde erken tahliyeler sayesinde can kaybı yaşanmadı

Benzer haberler

NATO liderleri ve eşleri akşam yemeğinde bir araya geldi

NATO liderleri ve eşleri akşam yemeğinde bir araya geldi

Güney Kore ve NATO, 11 alanda işbirliğini hedefleyen ortaklık kurulmasında anlaştı

Zelenskiy: NATO Ukrayna’ya güvenlik sağlayacak, Ukrayna NATO’yu daha güçlü kılacak

NATO Vilnius Zirvesi Bildirisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kristersson arasında varılan anlaşma memnuniyetle karşılandı

NATO Vilnius Zirvesi Bildirisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kristersson arasında varılan anlaşma memnuniyetle karşılandı
Türkiye'nin İsveç'in NATO üyelik başvurusunu TBMM'ye sevk kararı ABD'de geniş yankı buldu

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyelik başvurusunu TBMM'ye sevk kararı ABD'de geniş yankı buldu
Uzmanlar: Bu dönemde Türkiye, Soğuk Savaş dönemindeki jeopolitik önemini tekrar kazandı

Uzmanlar: Bu dönemde Türkiye, Soğuk Savaş dönemindeki jeopolitik önemini tekrar kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet