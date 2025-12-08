Dolar
logo
Dünya

Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri ve AB liderleriyle bir araya gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış görüşmelerini ele almak için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle bir araya gelecek.

Şerife Çetin  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri ve AB liderleriyle bir araya gelecek

Brüksel

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, günlük basın toplantısında görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmeyle ilgili tüm detayları paylaşamayacağını belirten Pinho, ana gündem maddesinin barış süreci olduğunu bildirdi.

Pinho, Zelenskiy'nin, von der Leyen, Costa ve Rutte ile görüşmesinde, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasının da ele alınacağına dikkati çekerek, "Bu konuyla ilgili tartışmaların gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne kadar sürmesi bekleniyor. Burada Ukrayna'nın 2026-2027 finansal ihtiyaçlarını karşılamak için nihai karar alınması hedefleniyor." ifadesini kullandı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada da görüşmenin, Rutte'nin resmi konutunda gerçekleşeceği kaydedildi.

