Dolar
34.35
Euro
37.49
Altın
2,743.39
ETH/USDT
2,478.00
BTC/USDT
70,190.00
BIST 100
8,652.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'de 2024 yılı başkanlık ve kongre seçimleri için halk sandık başına gidiyor. Beyaz Saray'ın önünden yayındayız.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Kursk'ta 11 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu iddia etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kursk bölgesinde 11 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ileri sürdü.

Ruslan Rehimov  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Zelenskiy, Kursk'ta 11 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu iddia etti

Kiev

​​​​​​​Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde oluşturdukları tampon bölgeyi koruduklarını belirtti.

Kursk'ta Kuzey Kore askerlerinin bulunduğuna dair istihbarat raporlarına sahip olduklarını bildiren Zelenskiy, "Şu anda, Kursk bölgesinde 11 bin Kuzey Kore askeri bulunuyor. Kuzey Kore güçlerinde bir artış görüyoruz, ancak maalesef ortaklarımızdan gelen yanıtta bir artış görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin dahli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

ABD ve NATO'dan ekim sonunda yapılan açıklamalarda Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ve bunların Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İşçiler ile belediyenin anlaştığı Kartal'da ara sokaklarda çöpler halen toplanmadı
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Antalya'da misafir edilen Ukraynalı çocuklar ülkelerine uğurlanıyor
Amasya ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Benzer haberler

Zelenskiy, Kursk'ta 11 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu iddia etti

Zelenskiy, Kursk'ta 11 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu iddia etti

NATO: Kuzey Kore askerlerinin Kursk'a konuşlandırılması "Putin'in artan çaresizliğinin sinyali"

Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın sona ermesinde Modi'nin "etkili olabileceğini" belirtti

Ukrayna, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesine getirildiğini iddia etti

Ukrayna, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesine getirildiğini iddia etti

ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni savunma yardımı

ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni savunma yardımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet