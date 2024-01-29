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Dünya

Zelenskiy: Kırım'ın işgal edildiği dönemde Almanya'nın politikası beni hayal kırıklığına uğrattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya'nın, 2014'te Kırım'a yönelik politikasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Zelenskiy: Kırım'ın işgal edildiği dönemde Almanya'nın politikası beni hayal kırıklığına uğrattı

Berlin

Zelenskiy, Alman ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kırım işgal edildiği dönemde (2014) Ukrayna'nın, Avrupa'nın ve dünyanın hak ettiği rolü oynamayan Almanya'nın politikası beni hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, kendisinin Almanya'dan Rusya'yı müzakere masasına oturtarak uluslararası hukuku ihlal etmesini ve değerleri çiğnemesini önleyen bir beklenti içinde olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendileri için de tehdit olduğunu anladığını belirten Zelenskiy, "(Scholz) Sadece Ukrayna için bir tehdit olmadığını anladı. Bence eğer direnmezsek Rusya'nın Almanya'ya yaklaşacağını hissediyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın herhangi bir NATO ülkesine de saldıracağı iddialarına ilişkin yorum yapamayacağını ifade eden Zelenskiy, "Bana öyle geliyor ki Federal Şansölye bu riskin farkında. Bu da açıkça şu anlama geliyor. Üçüncü dünya savaşı. Rusya'nın bir NATO ülkesini ya da diğerini vurması. Her halükarda bu, üçüncü dünya savaşının başlaması anlamına gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri tedarik etmeye hazır olmamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Zelenskiy, bu durumdan Scholz'u sorumlu tutmadı.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna savaşını kazanması durumunda Almanya'nın elindeki silahların da artık işe yaramayacağını vurguladı.

Yasaları ihlal ederek Ukrayna'yı terk eden askerlik çağındaki vatandaşlarının ülkelerinde olması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, bu yolla Almanya'ya gelenlerin geri gönderilmesi konusunda bir talebi olamayacağını sözlerine ekledi.

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