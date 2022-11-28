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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Kiev’i ziyaret eden 7 ülkenin dışişleri bakanlarını kabul etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine ziyarete gelen Estonya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç, Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanlarını kabul etti.

Nazir Aliyev Tayfur   | 28.11.2022
Zelenskiy, Kiev’i ziyaret eden 7 ülkenin dışişleri bakanlarını kabul etti

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Gylfadottir, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir araya geldiğini belirtti.

“Ziyaretiniz, özellikle en ciddi zorlukların yaşandığı bir dönemde ortak ülkelerin Ukrayna ile güçlü destek ve dayanışmasının önemli bir işaretidir.” ifadelerini kullanan Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruması için aktif ve etkili yardımları için Baltık ve Kuzey Avrupa ülkelerine teşekkür etti.

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