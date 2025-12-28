Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,951.50
BTC/USDT
87,869.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zelenskiy: Kararların alınıp alınmayacağı müttefiklere bağlı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi yönünde yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının müttefiklere bağlı olduğunu bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Zelenskiy: Kararların alınıp alınmayacağı müttefiklere bağlı Fotoğraf: Danylo Antoniuk/AA

Kiev

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeden önce Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının mümkün olabileceğini kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi, yılın en aktif diplomatik günlerinden biri ve yılbaşı öncesinde birçok konuda karar verilebilir, biz de bunun için her şeyi yapıyoruz. Fakat kararların alınıp alınmayacağı müttefiklere bağlı."

Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenskiy, Rusya'nın sivil ve enerji altyapıları hedef almaya devam ettiğini vurguladı.

Zelenskiy mesajında, Rus ordusunun sadece son bir hafta içerisinde Ukrayna'ya 2 bin 100'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 800 güdümlü hava bombası ve 94 adet füze fırlattığını aktardı.

Zelenskiy'nin ilerleyen saatlerde Trump ile ABD'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "kol uçuşu" ile ilke imza atan Bayraktar KIZILELMA paylaşımı
Diyarbakır'da Babakaya Sulama Tüneli'nde ikinci tüp kazı çalışmaları başladı
MSB: 2025 yılı terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığı tarihi bir yıl oldu
Kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı'nda arızalanan tır ulaşımı aksattı
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykellerin yapımına başlandı

Benzer haberler

Zelenskiy: Kararların alınıp alınmayacağı müttefiklere bağlı

Zelenskiy: Kararların alınıp alınmayacağı müttefiklere bağlı

ABD Başkanı Trump, 2026 ara seçimlerinin "fiyatlar" etrafında şekilleneceğini savundu

Zelenskiy: Bizim için en önemli öncelik, hatta tek öncelik savaşı sona erdirmektir

Ukrayna: Rus ordusu 519 İHA ve 40 füze ile saldırı düzenledi

Ukrayna: Rus ordusu 519 İHA ve 40 füze ile saldırı düzenledi

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin Rus hava saldırıları altında olduğunu belirtti

Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin Rus hava saldırıları altında olduğunu belirtti
Epstein dosyalarında Trump'ın adının geçmesi ABD'de tartışmaları alevlendirdi

Epstein dosyalarında Trump'ın adının geçmesi ABD'de tartışmaları alevlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet