Dolar
19.42
Euro
21.47
Altın
1,994.10
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,783.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, İtalyan şirketleri ülkesinin yeniden inşasına çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın geçen yıl başlattığı savaş sebebiyle ülkesindeki yıkımın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmediğini belirterek, İtalyan şirketlerini ülkesinin yeniden inşasına davet etti.

Barış Seçkin  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Zelenskiy, İtalyan şirketleri ülkesinin yeniden inşasına çağırdı

Roma

Ukraynalı lider, İtalyan hükümetinin girişimiyle, başkent Roma'daki kongre sarayında iki ülke yetkililerin yanı sıra bin kadar girişimcinin katılımıyla enerji, sağlık, altyapı gibi alanlara yönelik gerçekleştirilen "Ukrayna'nın yeniden inşası" konulu konferansa çevrim içi katıldı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın doğal kaynakları olduğuna dikkati çekerek, "Ukrayna küresel pazara sunacak çok fazla kaynağa sahip. Farklı ülkelerde milyonlarca aileye gıda sağlayabiliyoruz. Doğal gazımız, lityumumuz ve çok ham maddemiz var, birçok sektörde Rusların yerini alabiliriz ki onlar kalkınmadan ziyade savaşa odaklanmış durumdalar." diye konuştu.

Ukrayna olarak topraklarını düşmana teslim etmeyeceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Yüzlerce köyümüz füze saldırılarıyla yakılsa da onları yeniden ayağa kaldırmaya hazırız. Toprağımızda bu şekilde açık yara bırakmayacağız. İnsanlarımızın milyonlarca insan gibi güvenlik içinde yaşayabilmesi için ülkeyi modern standartlarda yeniden inşa etmek istiyoruz. Şirketlerinizi de bu geleceği inşa etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, şöyle devam etti:

"İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana hiç kimse böyle bir yıkım görmedi. Ama bu durum gelecek için, kalkınma için bir fırsat getirecek. Çünkü Ukrayna olarak enerji sektörümüzü, endüstrimizi değiştirmemiz, silahlı kuvvetlerimizi modernize etmemiz, Avrupa’da yürürlükte olan güvenlik standartlarını karşılaması gerekiyor. Bu standartlara ulaşmak zorundayız."

Meloni, Zelenskiy'nin İtalya'yı ziyaret etmesini umuyor

Konferansın kapanışında söz alan Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal da İtalyan iş insanlarına seslenerek, "İtalyan deneyimi, bizim için gerçekten çok önemli. Sizi davet etmek istiyoruz. Savaşın bitmesini beklemeyin." dedi.

Dünya Bankasının savaştan dolayı kaybı 400 milyar avronun üzerinde tahmin ettiğini anımsatan Şmigal, "İş projeleriyle gelin. Konut restorasyonundan başlamak üzere özellikle enerji ağlarının ve tüm altyapının yenilenmesi için 14 milyar dolarlık acil ihtiyaçlar söz konusu. Tabii mayınların temizlenmesi gibi bir durum da var." değerlendirmesinde bulundu.

Şmigal, bu ziyaretleri vesilesiyle İtalya ile bir dizi muhtıra imzalayacaklarını belirterek, bunların birinin sanayi sektörüne, birinin Ukrayna demir yollarına, birinin çevrenin korunmasına ilişkin olacağı bilgisini verdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de İtalyan iş insanlarına seslenerek, "Şunu söylemek istiyorum: Kiev’in zaferi konusunda bahse girmekten korkunuz olmasın, korkmayın." dedi.

Meloni de Zelenskiy'nin kısa süre içinde İtalya'ya gelmesini ümit ettiğini belirtti.

Konferansta liderlerin konuşmalarının ardından İtalyan ve Ukraynalı şirketler arasında ikili görüşmeler yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Depremden en çok etkilenen Hatay'da 1 milyondan fazla seçmen sandığa gidecek
Bakan Kirişci: Önümüzdeki 5 yıl içinde bütün sulama sistemlerini teknolojik olarak basınçlıya çevireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı

Benzer haberler

Zelenskiy, İtalyan şirketleri ülkesinin yeniden inşasına çağırdı

Zelenskiy, İtalyan şirketleri ülkesinin yeniden inşasına çağırdı

Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Petrol ticaretinde tankerlerin seyahat süresi savaş sonrası en az 5 kat uzadı

Ukrayna topçu birlikleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor

Ukrayna topçu birlikleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor
Küresel askeri harcamalar 2022'de 2,24 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı

Küresel askeri harcamalar 2022'de 2,24 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı
Zelenskiy’den Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan işletmelere yaptırım kararı

Zelenskiy’den Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan işletmelere yaptırım kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet