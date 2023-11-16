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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü.

Aliia Raimbekova  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile bir araya geldi

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, çalışma ziyareti için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Bakan Cameron'u kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasından dolayısıyla Cameron'u tebrik eden Zelenskiy, yeni görevindeki ilk çalışma ziyaretini Kiev'e yaptığı için de teşekkür etti.

Zelenskiy, dünyanın dikkatinin sadece Ukrayna'da olmadığı bugünlerde Cameron'un ilk çalışma ziyaretini bu ülkeye düzenlemesinin önemine dikkati çekerek, "Bize verdiğiniz sarsılmaz destek için minnettarız ve ziyaretiniz dolayısıyla mutluyuz." dedi.

İngiltere ile savunma işbirliğini takdir ettiğine işaret eden Zelenskiy, bu desteğin Ukrayna ordusuna, Rusya'ya karşı etkili bir şekilde savunma olanağı sağladığını ifade etti.

Zelenskiy, kış arifesinde sivil ve kritik altyapıyı Rus saldırılarından korumak için Ukrayna hava savunma sisteminin güçlendirilmesinin öncelik olduğunu vurguladı.

Tarafların Karadeniz'deki güvenlik durumu ve alternatif tahıl koridoru çalışmasını ele aldıkları görüşmede, Zelenskiy, İngiltere hükümetine bu güzergahın çalışması için verdiği aktif desteği ve bu güzergahı kullanan gemilere sigorta sağlanmasına yönelik ortak çabaları için teşekkür etti.

Görüşmede tarafların, Ukrayna'nın barış formülünün desteklenmesi ve Vilnius'taki NATO zirvesinde G7 ülkeleri tarafından kabul edilen Ukrayna için ortak destek deklarasyonu çerçevesinde güvenlik garantilerinin geliştirilmesi bağlamında ortak çok taraflı ve ikili girişimlerin uygulanması konusundaki tutumları koordine edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron da, ülkesinin Ukrayna'yı desteklemekle ilgili önceliğinin değişmediğini söyledi.

Cameron, "Buraya gelerek şu mesajı vermek istedim; Size ihtiyacınız olan diplomatik, ekonomik, manevi ve aynı zamanda askeri desteği sonuna kadar vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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