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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Donbas çatışmalarında birliklerimizi güçlendirmek için uygun adımları atıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde Rus ordusuna karşı en sıcak çatışmaların yaşandığı Donbas bölgesinde Ukrayna ordusunun güçlendirilmesine yönelik çalıştıklarını belirtti.

Davit Kachkachishvili   | 20.01.2023
Zelenskiy: Donbas çatışmalarında birliklerimizi güçlendirmek için uygun adımları atıyoruz

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında ülkesinin ordusunu güçlendirecek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşta en yoğun çatışmaların Donetsk bölgesinde sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, "Donbas çatışmalarında birliklerimizi güçlendirmek için uygun adımları atıyoruz." dedi.

Cephede Rus ordusuna karşı daha etkili bir şekilde mücadelenin verilmesi için Ukrayna ordusunun modern tanklara ihtiyaç duyduğunu kaydeden Zelenskiy, konu ile ilgili Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle yoğun görüşmeleri sürdürdüklerini aktardı.

Kiev'de bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir araya geldiğini hatırlatan Zelenskiy, görüşmede Ukrayna'nın AB ile entegrasyonu sürecini de ele aldıklarını kaydetti.

Şubat başında Ukrayna-AB Zirvesi'nin düzenleneceğini ifade eden Zelenskiy, zirvede ülkesinin AB üyelik sürecini hızlandırabilecek konuların da görüşüleceğini dile getirdi.

Zelenskiy, "Ayrıca Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlaması için hazırlanıyoruz. Müzakerelerin bu yıl başlaması için tüm ön koşullar mevcut." dedi.

"UAEA ekipleri nükleer santrallerimize gönderilecek"

Zelenskiy konuşmasında, Michel ile görüşmenin ardından Kiev'de Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Mariano Grossi ile de bir araya geldiğini belirtti.

UAEA yetkililerinin Ukrayna'daki nükleer santrallerine gönderileceği bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Bu, nükleer üretimimizin güvenliğini önemli ölçüde artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Grossi ile görüşmesinde, Rus güçlerin kontrolünde ki Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili durumu da ele aldıklarını aktardı.

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