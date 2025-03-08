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Dünya

Zelenskiy: Dobropillya şehrine Rus ordusunca düzenlenen hava saldırısında 11 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Dobropillya şehrine düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin öldüğünü bildirdi.

Davit Kachkachishvili  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Zelenskiy: Dobropillya şehrine Rus ordusunca düzenlenen hava saldırısında 11 kişi öldü

Kiev

Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Dobropillya'ya gece saatlerinde hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Mevcut bilgilere göre saldırıda 11 kişinin öldüğü, 5'i çocuk 30'u aşkın kişinin yaralandığı aktaran Zelenskiy, şehrin merkezindeki bir idari binası ve 8 apartmanın hasar gördüğünü kaydetti.

Rusların şehrin merkezine iki balistik füze ile saldırdığını belirten Zelenskiy, "Bu tür saldırılar Rusya'nın hedeflerinin değişmediğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların bölgeye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

Sinegubov, Harkiv bölgesine bağlı Bogodukhiv şehrine yapılan saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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