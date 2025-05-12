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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış müzakerelerine en üst düzeyde ev sahipliği yapabileceğini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, savaşı sona erdirme yönündeki barış müzakerelerine Türkiye'de en üst düzeyde ev sahipliği yapabileceğini ifade etti.

Davit Kachkachishvili  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış müzakerelerine en üst düzeyde ev sahipliği yapabileceğini belirtti

Kiev

Zelenskiy, X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'de yapılacak görüşmelerle ilgili açıklamasını değerlendirdi.

Trump'ın açıklamasını "çok önemli" olarak nitelendiren Zelenskiy, Trump'ın önerdiği tam ve koşulsuz ateşkes teklifini desteklediğini belirterek, "Biz bunu istiyoruz, bizim tarafımızda sessizliği korumaya hazırız." ifadesini kullandı.

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Zelenskiy, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşme girişimini de desteklediğini aktararak, "Görüşmeye hazır olduğumu açıkça belirttim. Türkiye'de olacağım. Umarım Ruslar görüşmeden kaçmaz." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın da Türkiye'deki toplantıya katılmasını istediklerini dile getiren Zelenskiy, şunları paylaştı:

"Tabii ki hepimiz Başkan Trump'ın Türkiye'deki bu toplantıda yanımızda olmasını isteriz. Bu doğru bir fikir. Çok şey değiştirebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, (barış için) en üst düzey toplantılara ev sahipliği yapabilir. Yardım eden herkese teşekkür ederiz."

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak görüşmelerle ilgili bugün yaptığı açıklamada, 15 Mayıs Perşembe günü yapılacak görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.

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