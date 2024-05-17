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Dünya

Zelenskiy, cezaevindeki mahkumların askere alınmasını sağlayacak yasayı onayladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cezaevindeki bazı mahkumların gönüllü olarak sözleşmeli şekilde askere alınmalarına imkan tanıyan yasayı imzaladı.

Aliia Raimbekova  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Zelenskiy, cezaevindeki mahkumların askere alınmasını sağlayacak yasayı onayladı

Kiev

Parlamentonun internet sitesinde, Zelenskiy'nin mahkumların gönüllü olarak silahlı kuvvetlere katılmalarına ilişkin yasayı imzaladığı belirtildi.

Yasa, hafif suçlardan hüküm giymiş mahkumların sözleşmeli askerlik hizmeti şartıyla gönüllü olarak mahkeme kararıyla orduya alınmalarını öngörüyor.

Yasaya göre, ağır kasıtlı cinayet, tecavüz, cinsel şiddet ve ulusal güvenliğe karşı suçlardan hüküm giyenler asker olamayacak.

Ukrayna parlamentosu, Zelenskiy'nin imzaladığı yasayı 9 Mayıs'ta kabul etmişti. Ülkede 15 bin ila 20 bin arasında mahkumun askere alınabileceği belirtiliyor.

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