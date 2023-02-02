Dolar
18.82
Euro
20.70
Altın
1,952.99
ETH/USDT
1,641.80
BTC/USDT
23,750.00
BIST 100
4,713.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Cephede işgalcilerin saldırı hareketlerinde belli bir artış kaydedildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde devam eden savaş kapsamında Ukrayna'nın doğusunda Rus ordusunun saldırılarının arttığını belirtti.

Davit Kachkachishvili   | 02.02.2023
Zelenskiy: Cephede işgalcilerin saldırı hareketlerinde belli bir artış kaydedildi

Kiev

Zelenskiy Telegram hesabından gece saatlerinde paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenerek, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'nın yaklaşık bir yıl önce 24 Şubat'ta ülkesine karşı savaş başlattığını kaydeden Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ülkeyi korumaya devam ettiğini bildirdi.

Ülkesinin doğusundaki cephe hattında Rus kuvvetlerinin hareketliliğinin yoğunlaştığını aktaran Zelenskiy, "Ülkemizin doğusundaki cephede işgalcilerin saldırı hareketlerinde belli bir artış kaydedildi. Durum daha da zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna halkını birlik içinde olarak devletin çıkarlarını korumaya davet etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Sarıkamış'ta bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması İSAM panelinde ele alındı
Karabük'teki Ortakçılar Göleti havadan görüntülendi
BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici'nin cenazesi defnedildi

Benzer haberler

Rusya, İsrail'i Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizi "gerginleştireceği" konusunda uyardı

Rusya, İsrail'i Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizi "gerginleştireceği" konusunda uyardı

Zelenskiy: Cephede işgalcilerin saldırı hareketlerinde belli bir artış kaydedildi

Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk: Ukrayna, Avrupa ve medeni dünyanın tamamını koruyan o kalkan haline geldi

Rusya: Fransa, Afrika kıtasındaki ülkelere sömürgeci geçmişiyle davranış sergiliyor

Rusya: Fransa, Afrika kıtasındaki ülkelere sömürgeci geçmişiyle davranış sergiliyor
ABD'den Rusya'nın yaptırımlardan kaçmasına destek olan ağa yaptırım

ABD'den Rusya'nın yaptırımlardan kaçmasına destek olan ağa yaptırım

OPEC+ grubu "üretimi günlük 2 milyon varil azaltma kararına" bağlı kalacak

OPEC+ grubu "üretimi günlük 2 milyon varil azaltma kararına" bağlı kalacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet