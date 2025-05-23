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Dünya

Zelenskiy: Bu, Türkiye'de kararlaştırılan en büyük (esir) değişiminin ilk aşamasıdır

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bu, Türkiye'de kararlaştırılan en büyük (esir) değişiminin ilk aşamasıdır. Aslında, Türkiye'deki toplantının tek önemli sonucudur, Ruslar geri kalan her şeyi engelliyor." dedi.

Davit Kachkachishvili  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Zelenskiy: Bu, Türkiye'de kararlaştırılan en büyük (esir) değişiminin ilk aşamasıdır

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile bugün başlattıkları "1000 kişiye 1000 kişilik esir takası" sürecinin, İstanbul barış müzakerelerinin sonucu olduğunu söyledi.

Zelenskiy, akşam paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında varılan anlaşma kapsamında, "1000 kişiye 1000 kişilik esir takası" sürecinin başlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Bugün, Rus tarafıyla karşılıklı olarak 390 esirin takas edildiğini anımsatan Zelenskiy, esirler listesinde sivil ve askerlerin yer aldığını aktardı.

Zelenskiy, "büyük esir takasının" Türkiye'de yapılan müzakerelerin sonucu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'de kararlaştırılan en büyük (esir) değişiminin ilk aşamasıdır. Aslında, Türkiye'deki toplantının tek önemli sonucudur, Ruslar geri kalan her şeyi engelliyor."

Sürecin devam edeceğini kaydeden Zelenskiy, "Ateşkese ihtiyaç var. Gerçek barışa doğru diplomatik adımlara ihtiyaç var." diye konuştu.

"Tarihi esir takası anlaşması"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise esir takasıyla ilgili X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi (esir) değişim anlaşması sayesinde daha fazla insanımız memleketine dönüyor. Daha fazla Ukraynalı aile sevdiklerine kavuşacak. Bundan daha büyük bir sevinç yoktur. Bu tür insani güven artırıcı önlemler, barışı yeniden tesis etme yönündeki çalışmalarımız açısından kritik önem taşıyor."

İstanbul'daki müzakereler

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde geçen hafta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.​​​​​​​

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