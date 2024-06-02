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Dünya

Zelenskiy, Asya ülkelerinin liderlerini Küresel Barış Zirvesi'ne katılmaya çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Asya ülkelerinin liderlerine Küresel Barış Zirvesi'ne katılma çağrısı yaptı.

Aliia Raimbekova  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Zelenskiy, Asya ülkelerinin liderlerini Küresel Barış Zirvesi'ne katılmaya çağırdı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Zelenskiy, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi'nin "Küresel Barışı ve Bölgesel İstikrarı Korumak İçin Çözümleri Yeniden Düşünmek" başlıklı genel oturumunda konuştu.

Zelenskiy, Asya ülkeleri ve liderlerine Ukrayna'da adil barış için Küresel Barış Zirvesi'ne katılmaları çağrısında bulundu.

Küresel Barış Zirvesi'ne 100'den fazla ülke ve uluslararası kuruluşun katılımlarını teyit ettiklerini açıklayan Zelenskiy, zirvede "Ukrayna Barış Formülü"nün, nükleer güvenlik, gıda güvenliği, askeri esirlerin ve Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların serbest bırakılması konularının ele alınacağını kaydetti.

- Zelenskiy, Singapur Cumhurbaşkanı'yla bir araya geldi

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam ile bir araya geldiklerini, ilk Küresel Barış Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldıklarını ifade etti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, zirveye uluslararası hukuka saygı duyan ve kalıcı barışı tesis etmeye çalışan tüm ülkelerin katılımının önemli olduğunu vurguladı.

Görüşmede Ukrayna-Singapur ilişkilerinin güçlendirilmesini de ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, Rus saldırganlığını kınama, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını destekleme ve insani yardım sağlama konusundaki net tutumu için Singapur'a teşekkür etti.

Ukrayna için adil barışı hedefleyen Küresel Barış Zirvesi, 15-16 Haziran’da İsviçre'de yapılacak.

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