Dolar
18.55
Euro
19.21
Altın
1,768.70
ETH/USDT
1,227.00
BTC/USDT
16,463.00
BIST 100
4,455.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Artık zaferimizin yaklaştığını hissediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiğini hatırlatarak, "Hepimiz artık zaferimizin yaklaştığını hissediyoruz." dedi.

Davit Kachkachishvili   | 13.11.2022
Zelenskiy: Artık zaferimizin yaklaştığını hissediyoruz

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşının 263. gününde son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna'da siyasetçilerin, güvenlik güçleri temsilcilerinin, farklı mesleklerden kişilerin görevlerini yerine getirerek zafere doğru birlikte hareket ettiklerini dile getiren Zelenskiy, "Hepimiz artık zaferimizin yaklaştığını hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Herson bölgesinde, tekrar kontrol sağladıkları yerleşim yerlerinden 226'sında güvenlik tedbirlerinin alındığını, buralarda istikrarın sağlandığını aktaran Zelenskiy, bu noktalarda yaklaşık 100 bin sivilin yaşadığını kaydetti.

Rus askerlerini Herson bölgesinde savaş suçları işlemekle suçlayan Zelenskiy, bölgede sivil ve asker cesetlerinin ortaya çıktığını belirterek, soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Zelenskiy, ülke genelinde en sıcak çatışmaların Donetsk cephesinde sürdüğünü belirtti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Bozdağ: Bütün kayıtlar, veriler inceleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kadın saldırganın bombayı patlatması sonucu eylemin gerçekleştiğini değerlendiriyoruz
"Sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunduğu tespit edilen 25 hesap sahibi ilgili makamlara bildirildi"
DIGIATHON 2022'de kazananlar belli oldu
Batman'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

Zelenskiy: Artık zaferimizin yaklaştığını hissediyoruz

Zelenskiy: Artık zaferimizin yaklaştığını hissediyoruz

Dünyadan İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajları

Rusya'dan, ABD ve NATO'nun Asya-Pasifik'in kontrolünü ele geçirmek istedikleri iddiası

AA ekibi Rus güçlerin çekildiği Herson kentini görüntüledi

AA ekibi Rus güçlerin çekildiği Herson kentini görüntüledi
Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki çatışmalara ilişkin "Orası tam bir cehennem" dedi

Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki çatışmalara ilişkin "Orası tam bir cehennem" dedi
Ukrayna'da Rus güçlerinin çekildiği Herson bölgesindeki siviller yaşadıklarını anlattı

Ukrayna'da Rus güçlerinin çekildiği Herson bölgesindeki siviller yaşadıklarını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet