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Dünya

Zelenskiy, ABD Kongresi'nin onayladığı askeri yardımların yüzde 10'unu alabildiklerini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesi için ABD Kongresi tarafından bu yıl onaylanan askeri yardımlardan yüzde 10'unu alabildiklerini bildirdi.

Gökhan Çeliker, Tuğba Altun  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Zelenskiy, ABD Kongresi'nin onayladığı askeri yardımların yüzde 10'unu alabildiklerini söyledi

Ankara

Zelenskiy, yabancı gazetecilere ülkesine sağlanan askeri yardımlara ilişkin değerlendirmede bulunduğu bir videoyu Telegram hesabından paylaştı.

Ülkesinin savaşta yaşadığı sıkıntılar ve kış aylarında yaşanacak zorluklara dikkati çeken Zelenskiy, ABD'den ülkesine sağlanan askeri desteğe ilişkin, "İşini yapıyorsun. Rezervlere, özel birliklere, ekipmanlara güveniyorsun ve çoktan oylanan (askeri yardım) paketinin yüzde 10'unu alıyorsan bu komik değil." diye konuştu.

Zelenskiy ayrıca, ABD Kongresinin çoktan oylama yaptığını belirterek, gecikmenin bütçeyle ilgili olmadığını, bürokrasi, lojistik, fikir, şüphe gibi nedenlerden kaynaklandığını ifade etti.

Verilen askeri yardımlara da değinen Zelenskiy, yapılan askeri yardımlarla ilgili koşullar öne sürüldüğünü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sadece sahada yürütülmediğini kaydetti.

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