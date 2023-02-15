Dolar
18.85
Euro
20.15
Altın
1,836.64
ETH/USDT
1,609.10
BTC/USDT
23,198.00
BIST 100
4,950.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
'Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası düzenleniyor
logo
Dünya

Zelenskiy, AB’ye katılım müzakerelerinin bu yıl başlamasının önünde engel olmadığını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği için görüşmelerin bu yıl başlamasının önünde hiçbir engelin olmadığını ve olmayacağını bildirdi.

Ekip   | 15.02.2023
Zelenskiy, AB’ye katılım müzakerelerinin bu yıl başlamasının önünde engel olmadığını söyledi

Kiev

Zelenskiy, başkent Kiev’de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Kiev’de düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

AB dönem başkanı İsveç ile birlikte Ukrayna’nın üyeliğine ilişkin müzakerelerin bu yıl başlaması için gereken her şeyi sağlamaları gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Biz bunu çok istiyoruz ve bunun önünde hiçbir engel yok ve olmayacak." dedi.

Zelenskiy, ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile bazen görüştüklerini söyleyerek, "Biliyorsunuz onu davet etmiştik ve fırsat buldukça ülkemizi memnuniyetle ziyaret edecek. Bu toplumumuz için önemli bir destek sinyalidir." ifadesini kullandı.

Günümüzde farklı iletişim araçları olduğuna işaret eden Zelenskiy, bu araçlarla Biden ile sürekli iletişim halinde olduklarını dile getirdi.

Zelenskiy, cehpedeki duruma ilişkin Bahmut ve Vugladar'da durumun çok zor olduğunu ancak Ukrayna güçlerinin direndiğini ve Rus ordusuna büyük kayıplar verdirdiğini ileri sürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt dışından gönderilen yardım malzemeleri Ankara'da tasnif ediliyor
Burdur'da simitçi bir günlük kazancını "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına bağışladı
Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi Bodrum'da yakalandı
Belçikalı gönüllü kurtarma ekibi şefi, halen enkazdan canlı çıkarılmasını "mucize" olarak niteledi

Benzer haberler

Zelenskiy, AB’ye katılım müzakerelerinin bu yıl başlamasının önünde engel olmadığını söyledi

Zelenskiy, AB’ye katılım müzakerelerinin bu yıl başlamasının önünde engel olmadığını söyledi

Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya 520 milyon sterlinlik askeri yardım

AB, Adobe'nin Figma'yı satın alma girişimine inceleme başlattı

Rusya: Fransa'nın Rusya'yı Afrika'da sömürgeci siyaset izlemekle suçlaması klinik vaka

Rusya: Fransa'nın Rusya'yı Afrika'da sömürgeci siyaset izlemekle suçlaması klinik vaka
AB'nin "Rusya'ya yeni yaptırım paketinin" detayları belli oldu

AB'nin "Rusya'ya yeni yaptırım paketinin" detayları belli oldu
AB'nin en büyük ticaret ortağı ABD oldu

AB'nin en büyük ticaret ortağı ABD oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet